Ещё раз о тарифах

Весь мир гудит о новых импортных пошлина США. Давайте попробуем разобраться что же на самом деле происходит. Начнём с того, что паника безусловно раздута. Собственно причина введения Америкой таких тарифов это попытка снизить налоги, модернизировать свою экономику, урезать госдолг и улучшить сальдо внешней торговли.

Вообще Соединенные Штаты задумывались как свободная страна, противовес задавленной королевскими налогами Европе. И налогов на доходы в стране не существовало до 1913 года. Казна наполнялачь только ко за счёт торговых пошлин. Собственно за счёт прос ой налоговой системы Штаты и стали такими мощными. Творец американского экономического чуда 80-вх Рональд Рейган также прибегал к поднятию торговых пошлины.

В отличии от социаличтических стаон в число которых входят и Китай и Европа и к, сожалению, Украина, США не субсидируют свою экономику, то ечть не используют нетарифные методы регулирования торговли. Это два разных мира. Тоамп просто улучшает свой мир и заботится о своей стране. Соответственно другие страны такие как Китай должны стать эффективнее гибели, если хотят торговать с Америкой. Ну а если не хотят или не могут, то пусть никто не заставляет. В том же Китае экономика разбалансирлвана, много экспорта, мало внутреннего потребления. Тарифы Трампа для Китая это возможность этот дисбаланс устранить.

Тоже касается Германии. В Америке кстати кроме пошлин режут расходы на правительство, сокращают госрегулирование. Тотечть в целом это очень здоровый процесс. Следствием его будет рост экономики, производства доходов людей. Это особенно важно сейчас когда из ща АИ сокращаются рабочие места. Кааитал начнёт пересекать из ценных бумаг в реал гый сектор экономики, оживятся буквально все сферы.

А те страны, ко орые сейчас жалуются либо опять безнадёжно останутся либо вынуждены будут лучше работать, что тоже хорошо. Куда интересно попадёт Украина.