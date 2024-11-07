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Стратегические ошибки демократов, которые стоили им поражения на выборах

Виктор ШлинчакВиктор Шлинчак

Стратегические ошибки демократов, которые стоили им поражения на выборах
Стратегические ошибки демократов, которые стоили им поражения на выборах

Первая – это выбор кандидата. Во время турбулентности мира американцы решили иметь сильного лидера, а не ребят с постоянно накрахмаленными воротничками и выпяченным образом "слишком умных". К президенту-женщине США не были готовы в 2016-м, не готовы и в 2024-м.

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Друга - вибір кандидата у віце-президенти. Джош Шапіро виглядав би сильнішим кандидатом за саму Харріс - і це її команду налякало. Обрали Тіма Волза. Хороший образ "домашнього дідуся", але не бійця. Враховуючи, що ні Харріс, ні Волз не виконували функцію, описану в пункті 1 (сильного лідера), ця двійка програвала супротивникам, які перли, як танк.

Третій момент. Це, власне, технологія, яку міг провернути Білий Дім, передавши в останній місяць перед виборами всю повноту влади Харріс. Що дозволило б демократам показати її вміння. Так, з Джо Байденом могли бути проблеми, але коли мова йшла про ефектний фінал кампанії, треба було йти на цей ризик. Гірше б точно не було. А Камала б, повторюся, змогла б продемонструвати те, що описано в пункті 1. Але, схоже, що команди Харріс і Байдена останнім часом не сильно співпрацювали.

Натомість - повне технологічне фіаско для усієї партії.

Головна вада демократів, яку можна було спостерігати ще з часів Обами, - це тотальна нерішучість. Горе від розуму. Втрата відчуття реальності і втрата ініціативи.

Натомість вчора Штати отримали політиків з абсолютною протилежністю у підходах. З великим ризиком того, що дрова будуть ламатися так, що аж гай шумітиме. Зате буде енергія і завзяття. Буде багато софітів і багато оплесків "знизу". І точно нудно не буде. Се ля ві.

Ну що ж, тепер ми всі, весь світ - в перших рядах на показі нового світового трилера.

Источник:facebook.com

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