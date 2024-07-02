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Война в Украине

"Страшную" новость сегодня принесли россияне для всего американского ВПК

Иван СтупакИван Ступак

'Страшную' новость сегодня принесли россияне для всего американского ВПК
''Страшную'' новость сегодня принесли россияне для всего американского ВПК

Цитата: "В распоряжении РФ оказался блок лазерных гироскопов и GPS модуль американской ракеты ATACMS.

Сейчас российские военные специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракеты.

Уже был полностью изучен взрыватель ATACMS, состоящий из множества компонентов и механизмов.

Секретов в нем для нас не осталось никаких".

Тобто рф пафосно звітує про всі розкритті таємниці ракет ATACMS "я знаю все твои трещинки" (с).

Тут справа навіть не в тому, що рф банально не зможе відтворити виробництво цієї ракети.

В цьому контексті можна згадати, як свого часу в рф намагалися створити свої аналоги західних винаходів, в тому числі з використанням зворотного інжинірингу.

Хотіли Айфон, а вийшов Йотафон.

Хотіли Мерседес, а вийшов Аурус.

Хотіли МакДональдз, а вийшло Вкусно и Точка.

Але хочу звернути вашу увагу на виликий прокол всієї розвідувальної системи рф: Військова розвідка (ГУ ГШ), Служби зовнішньої розвідки.

Сама ракета ATACMS почала випробуваватися ще у 1988 (за часів всесильного КДБ СРСР).

Ці ракети використовувалися під час війни у Перській затоці (1991) - 32 шт, а також під час Іракської війни (2003-2001), - 450 шт.

За весь цей час, "славетна" російська розвідка так і не спромоглася отримати доступ до уламків запущених ракет з метою їх аналізу.

І тільки в 2024, коли американські ракети почали прилітати по позиціях військових рф, російські інженери змогли отримати все, що їх цікавило останні 35 років.

Источник:facebook.com

Война в Украине