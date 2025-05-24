Стоит ли вестись на ядерный блеф Путина?

Отвечая на вопрос репортера государственного телевидения об украинских ударах по России, Путин сказал: " Не было необходимости применять это (ядерное) оружие… и я надеюсь, что оно не понадобится. У нас достаточно сил и средств, чтобы довести то, что было начато в 2022 году, до логического завершения с результатом, которого требует Россия ".

Интересно узнать, что имел в виду русский диктатор, когда говорил о логическом завершении своей кровавой войны в Украине " с результатом, которого требует Россия ". Ведь на капитуляцию под видом "мира" Украина никогда не согласится, а очередное устрашение украинцев и западного мира ядерным оружием может больше и не сработать.

Теперь слово за администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ведь весь мир сейчас смотрит, какова может быть реакция официального Вашингтона на подобные ядерные заявления. Возможно, что сейчас НАТО и Запад, без участия США, должны передать Украине обычные ракеты, способные поразить Москву? Каждый раз, когда Россия наносит удары по Киеву, должны быть ответные удары.

Следует заметить, что во время российско-украинской войны москвичи являются самыми влиятельными гражданами России. И когда именно они ощутят на себе все "прелести" ее последствий, только тогда население Москвы откажется от своей позиции стороннего наблюдателя.

Ведь пока эта война воспринимается ими не более чем телевизионная картинка событий, происходящих где-то очень далеко. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они ощутили все последствия этой так называемой спецоперации на своей шкуре.

Периодические ядерные устрашения способны вернуться в Москву своими негативными последствиями. Путин может добиться того, что его уже не будут воспринимать всерьез. И это большая ошибка. Еще никогда не было такого, чтобы кто-то так часто кричал волки. Кстати, в 2025 году он уже в третий или четвертый раз угрожает ядерным оружием.

Это устрашение свидетельствует о том, что кремлевский старожил находится в отчаянии. Поэтому он пытается испугать мир так, чтобы помощь Украине была прекращена и она осталась один на один с Российской Федерацией.

Однако цена такого ядерного безумия для Кремля может оказаться очень большой. Потому что после этого вернуть "ядерный джин" обратно к бутылке станет уже невозможно. И каждая из тех стран, которые обладают ядерным потенциалом, могут поддаться искушению испытать его конкретно в действии.

Путин – всемирное зло, которое никак не может смириться с существованием независимого Украинского государства. И здесь мы подходим к вопросу, который мог бы решить судьбу русско-украинской войны. Сколько на сегодняшний день у России есть функциональные ядерные боеголовки?

Ведь уже не раз серьезные западные военные аналитики высказывали предположение, что если российская военная техника после развала Советского Союза так плохо хранилась и обслуживалась, почему тогда ядерные боеголовки должны стать исключением из этого правила.

Очевидно, что западные разведки владеют информацией – сколько после завершения холодной войны СССР имел боеголовок, которые находились в рабочем состоянии. А поскольку известно, что их обслуживали по остаточному принципу, как и все в России, то совсем нельзя исключать того, что сейчас большинство из них – это куча радиоактивного мусора.

Таким образом, можно выйти на реальную цифру рабочих российских ядерных боеголовок, численность которых вовсе не тысячи, или даже сотни в лучшем для Кремля случае, а мизерные десятки.

И если это действительно так, то путинский ядерный блеф не должен больше срабатывать. Именно на него все годы российского вторжения в Украину оглядывались в Соединенных Штатах и Европе. Хорошо зная, что предоставление украинцам дозированной военной помощи не позволит выгнать московских пришельцев со всех оккупированных ими наших международно признанных территорий.

В то же время, Россия не может оккупировать все украинские территории, иначе россияне сделали бы это уже давно. Ведь реальность сейчас такова, что Российская Федерация теряет за несколько недель столько своих солдат, сколько СССР за все время своего преступного вторжения в Афганистан.

Необходимо, зная психологию Путина, так и оставшегося в душе дворовым питерским шпанюком, понять, что он не решится использовать ядерное оружие. Ведь после этого Москва также испытывает ответный удар. А уйти досрочно из этой жизни русский кэгэбистский "царь" никак не собирается. Поэтому ему остается только ядерно блефовать, выискивая для себя на Западе еще более робких политиков, чем он сам.

Подтверждением тому является то, что Путин просто трус. Обслуга постоянно пробует его пищу, чтобы убедиться, что она не отравлена. Силы безопасности Российской Федерации защищают его, как никого в мире, а двойники часто участвуют в разнообразных публичных мероприятиях, чтобы сделать невозможным даже вероятность покушения на такого "ценного" для россиян вечного правителя.

Деспот ни разу не посещал передовую, встречается с лидерами других государств, как правило, на большом расстоянии, а его ближайшее окружение должно пройти немалый карантин, прежде чем ему вздумается встретиться с кем-то лично.

Путин уже открыто стал отождествлять возможность своей мифической победы над Украиной с уходом от мира ядерной Третьей мировой войны.

Эта отправка Запада расшифровывается так – отдайте наконец-то мне Украину на разодрание. Иначе человечество на планете Земля просто перестанет существовать. страна, имеющая ядерное оружие. Но на дворе не 1945, а 2025 год, и Российская Федерация далеко не одна владеет этим смертоносным инструментом.

Конечно, ядерную зиму никто не сможет пережить, и никто не выживет. Но даже ограниченное использование Россией тактического ядерного оружия против Украины способно привести к нескольким разрушительным эквивалентам Чернобыльской катастрофы.

Имперского реваншиста Путина нужно поставить на место в Украине. Ведь у него опасная иллюзия, что он руководит Советским Союзом во времена его наивысшего подъема, а не Российской Федерацией, экономика которой давно дышит на ладан.

Лидеры Запада на подобные путинские угрозы должны были четко ответить – хотя Украина не является членом НАТО, однако использование ядерного оружия, даже в его тактическом урезанном варианте, будет приравниваться к нападению на одно из государств Североатлантического альянса.