Настоящая трагедия после встречи на прошлой неделе с президентами Трампом, Зеленским и вице-президентом Венсом заключается не только в том, что ссора в Овальном кабинете сорвала мирные усилия, которые могли бы остановить убийства во время украинско-российской войны, но и то, что так много людей до сих пор упорно трудятся, чтобы война не закончилась, пишет Лиз Пик для foxnews.com..

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Чому? Тому що вони ненавидять президента Трампа більше, ніж люблять мир.

Хороша новина полягає в тому, що суперечка між Трампом і президентом України Зеленським призвела до переговорів європейських лідерів; їхні посилені зобов'язання щодо оборони могли б наблизити запропоновану мирну угоду.

Це не так бачать критики Трампа. Звинувачують у розриві, звичайно, президента.

Останні з Білих будинків Обами та Байдена, такі як колишній заступник радника з національної безпеки Бен Роудс, колишній посол в ООН Сьюзан Райс і колишній держсекретар Гілларі Клінтон , які всі критикували мирну пропозицію Трампа, не хочуть, щоб президент досяг успіху, оскільки угода про припинення вогню висвітлила б їхні невдачі. Команда Обами дозволила Росії відрізати Крим і вторгнутися в інші регіони України без жодного штрафу, надихнувши Путіна на новий удар.

Групі Байдена не вдалося запобігти вторгненню Росії у 2022 році, а потім так і не розробили план припинення війни; вони ніколи не говорили про справжню перемогу. Навіть той нещасний екіпаж знав, що Україна ніколи не переможе Росію. У кращому випадку вони сподівалися на безвихідь; але ця скромна мета виявилася недосяжною, оскільки Україна поступово, неминуче, втрачала територію, а президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен вітали один одного з об’єднанням Європи… зазнавши поразки.

Демократи не хочуть, щоб Трамп припинив війну, тому що вони знають, що припинення різанини та відтоку американських грошей було б надзвичайно популярним серед виборців. Майже напевно мирна угода допоможе Республіканській партії зберегти контроль над Конгресом наступного року.

Ніколи-Трампери також ненавидять ідею успіху, тому що вони роблять ставки проти людини, яка кинула виклик шансам і виграла загальне голосування минулого року. Ліз Чейні, яка опублікувала на X, що Трамп "зайнятий тим, щоб здатися різнику КДБ", не хоче перемоги Трампа; протистояння 45-му президенту коштувало Чейні політичної кар'єри. Сенатор Ліза Мурковскі з Аляски – штату, який Трамп переміг із перевагою в 10 балів – стверджувала, що бійка в Овальному кабінеті викликала у неї "нудоту"; протидія президенту також майже напевно завершить її кар'єру.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі, який стверджує, що Білий дім є "рукою Кремля", не хотів би бачити успіху Трампа. Він відчайдушно прагне стати наступною великою справою в безлідерській Демократичній партії , дивним чином позиціонуючи себе як крайнього противника Трампа, незважаючи на високий рейтинг схвалення президента.

Мерфі та інші демократи зустрілися із Зеленським напередодні зборів в Овальному кабінеті, як повідомляється, навчаючи його відмовлятися від запропонованої угоди; у них кров на руках.

Деякі звинувачують президента Трампа та віце-президента Дж. Д. Венса в тому, що вони спричинили розкол. Але беззаперечно, що команда Білого дому, яка зібралася в Овальному кабінеті, зробила це, сподіваючись, що Зеленський готовий підписати угоду, яка призведе до припинення вогню з Росією і, зрештою, до миру. Раніше він сигналізував про згоду в Європі, але наполягав на поїздці до Білого дому, щоб підписати угоду.

Але потім… Зеленський хотів перекрити цю угоду перед ЗМІ. Це було не розумно.

Іронія полягає в тому, що вибух в Овальному кабінеті може досягти головної мети президента Трампа: змусити Європу взяти на себе більшу частку оборони Заходу. Уже є прогрес. НАТО повідомляє: "Протягом останнього десятиліття європейські союзники та Канада постійно збільшували свої колективні інвестиції в оборону – з 1,43% їх сукупного ВВП у 2014 році до 2,02% у 2024 році…" Нещодавні заяви глав держав ЄС і прем’єр-міністра Великобританії Кейра Стармера свідчать про те, що ймовірні додаткові витрати.

Стармер, який нещодавно зустрічався з президентом Трампом, каже, що вважає прихильність президента США миру "цілком щирою", але угода щодо корисних копалин сама по собі не гарантує безпеки України. Він запропонував посилену підтримку та черевики на землі. Якщо Франція та Німеччина також активізуються, результатом може бути всеосяжна міцна угода.

Міністр фінансів Бессент охарактеризував пропозицію президента Трампа, яка передбачає партнерство США з Україною щодо розробки корисних копалин і рідкоземельних елементів цієї країни, як "елегантне" рішення. Це дозволить досягти таких цілей:

Партнерство дозволить розвивати цінні ресурси України. Сама Україна не може впоратися з таким заходом, оскільки не має на це ні грошей, ні ноу-хау. США можуть забезпечити і те, і інше. Гроші від видобутку та видобутку цих ресурсів будуть доступні не лише для відшкодування американським платникам податків, але й для відновлення України, яка була зруйнована трьома роками війни. Американські виборці підтримають нашу подальшу співпрацю з Україною, якщо вони бачать певні дивіденди; Конгрес піде за їхнім прикладом. Масштабні інвестиції США в Україну стримають Володимира Путіна від вторгнення в країну, знаючи, що американці будуть готові і готові захищати свою власність. Це захисний механізм, який критики угоди відмовляються визнати. Проте європейські миротворчі сили додають більше захисту. Ця домовленість забезпечує безпеку США, навіть не взуваючись у землю.

Запропонована схема має додаткову перевагу в тому, що зменшує залежність США від Китаю . Хоча демократи поспішно звинувачують Трампа в політиці на користь Путіна, мало хто пояснив, чому Джо Байден наполягав на енергетичному диктаті, який явно поглиблює нашу залежність від Китаю. Підштовхування США до електромобілів або сонячних панелей означало збільшення імпорту найважливіших матеріалів від нашого ворога номер один. Можливість отримати деякі з цих інгредієнтів у дружній нації була б перемогою.

Пропозиція Трампа має сенс, але стає більш надійною та негайною із залученням Європи. Бійка в Овальному кабінеті може, зрештою, призвести до миру.

Усі повинні бути на борту.