Совместная с США разработка ископаемых – это и есть гарантия безопасности со стороны сильнейшего государства мира

"Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед", - в этой цитате из релиза Белого Дома и кроется формула прекращения войны, которую, к сожалению, не могут догнать эмоциональные комментаторы. Украина имела (и еще имеет) шанс напару из США в пропорции 50/50 зайти на разработку тех ископаемых, которые она сама не сможет разрабатывать в ближайшие десятилетия. Ни из-за отсутствия технологий, ни из-за отсутствия денег. А первоначально – из-за войны. Потому что пока идет война – до этого недра под ней стоят ровно ничего. А теперь еще станут мишенью для врага. Если не стали. Или и были все это время.

Далее текст на языке оригинала

Хто не розуміє езопової мови економічних угод – транслейт: спільна з Америкою розробка копалин, розташованих у зоні чи перед-зоні бойових дій – це і є найгарантованіша гарантія БЕЗПЕКИ з боку найсильнішої держави світу. Стратегічна й довговічна ЕКОНОМІЧНА присутність США в Україні автоматично вирішує всі паперові безпекові гарантії, яких у нас і так уже наштамповано 28, та вони лише на целюлозі. У системі координат Трампа як репрезентанта сировинно-ресурсного мислення економічний проєкт 50/50 з Україною дорівнює безпековим гарантіям. Це не просто слова-синоніми. Це – слова-мероніми, де економічне співробітництво, співдія, співучасть, співкооперація, співпартнерство є автоматичною меншою частиною/передумовою значно більшого поняття БЕЗПЕКА.

Пора отарі на гальорці визначитися. Вчора вона пафосно восторгалася: який молодець наш лідер – не дає наших надр! І то нічого, що перед тим лідер саме же ж їх і запропонував пунктом 4 у його же "плані перемоги", тиждень тому вже їхав підписувати готову угоду, а нині знову підтвердив готовність підписувати хоч уже й негайно. Ну то молодець, коли сам пропонував наші копалини, чи не молодець, коли нині вкотре підтвердив готовність укладати угоду – пора би якось визначитися нарешті. Для початку. А далі, може, й розгорнеться трошки ширша, глибша і з хронологічною пам’яттю картина, можливо.