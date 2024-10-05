Сколько толстые чиновники будут купаться в пачках долларов?

В этом коллаже вся суть последствий украинского действующего общественного договора:

"Власть делает вид, что заботится о гражданах и контролирует исполнение законов, а граждане и бизнес делают вид, что эти законы соблюдаются"

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Що ми бачимо на цьому "шедеврі"?

1. Товстий чоловік, що купається в грошах - глибинна корупційна держава.

Йому байдуже хто міністр, хто президент.

Він був до них і залишиться після

Він живе за буквою закону (не за духом) і знає де яка кома принесе йому дохід

Він не навчався в Гарвардах та Оксвордах. Йому це нафіг не потрібно. Йому треба мати впливову маму і кума в прокуратурі, другого в МВС, та й третього в суді.

І життя вдалося!

Вчора його поперли з одного відомства, завтра він уже в департаменті якогось міністерства, післязавтра заступник голови агенції. Він себе всюди знайде.

Йому не потрібно мати топову позицію. Це відповідальність, увага до нього…

Йому достатньо мати права пропускати через себе документи і він знає, як на цьому заробити.

Йому не потрібні ваші стратегії.

Йому потрібен один правильний нормативний акт (яких в Україні десятки тисяч) і він стане багатшим 99% українських підприємців

2. Другий елемент полотна – це гроші. Їх у країні багато.

Але левова частка через таких чиновників – у тіні.

Вони (чиновники) створили умови, щоб бізнес пішов у тінь. А тіні це їхнє природне довкілля. Адже як не тіньовими грошима отримати хабар?)

Грошей у державі багато.

Як багато чиновників та створюваних ними нормативними актів.

3. Третього елемента на колажі немає, але він є. Це люди. Бізнес.

Їхні проблеми мало хвилюють таких чиновників.

Чиновники самі їм проблеми створюють та успішне вирішують.

- Навіщо вам економічна броня?

- Приходьте - вирішуємо!

- Навіщо вам чесне правосуддя?

- Приходьте, вирішуємо?

- навіщо вам стратегія, бізнес-клімат, інвестиції?

- йому насрати, вибачте

Ось і дивуємося цим фото з мережі. Яких могло б бути у сотні разів більше.

Але вони мають свої куми в прокуратурі та судах.

Що робити?

- Та демонтувати нахрен всю цю стару пострадянську систему разом із 70% непотрібних нормативних актів

- Бендукідзе пропонував на півроку прибрати будь-яке регулювання.

Через півроку перевірити, що змінилося і залишити його тільки там, де це потрібно.

Але цього буде. Знаєте чому?))

Тому що ці ж чиновники (не громадяни) у конституції написали, що вони працюють "у межах й у спосіб" прописаних у їхніх же нормативних актах! Розумієте?!))

І тут поруч стоїть прокурор, який стежить, що б так і було (але не у його кума).

Тому, без зміни Конституції, усунення її штучних багів, ми продовжуватимемо хто іржати, хто плакати, розглядаючи картинки товстих чиновників, що купаються в пачках доларів.

Думаєте ця тварюка сяде?)

Читайте, робіть висновки, поширюйте!