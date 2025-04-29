Сколько людей РФ признала погибшими на войне против Украины?

Тема потерь - табуированная для обеих сторон пока война не закончится. То есть о потерях противника говорят много и охотно, о своих крайне редко и без деталей.

Но есть один критерий, который позволяет примерно оценить это число. Точнее не всех погибших, а тех, чьи смерти признало государство. Речь идёт о компенсационных выплатах семьям.

В российском бюджете на 2025 год такие графы предусмотрены. Графы, потому что отдельно учтены семьи военнослужащих, отдельно семьи сотрудников МВД, Росгвардии, "других федеральных органов" а так же "добровольческих формирований". Для оценки удобнее всего брать раздел "ежемесячные выплаты", которые идут через бюджет МО РФ (ответственный за базовые выплаты). Система установлена Федеральным Законом от 7.11.2011 г. № 306-ФЗ. Последний раз изменения в него вносились в 2024 (как раз добавили наёмников, проходивших через ЧВК).

Тут стоит заметить, что МО - базовые выплаты, поскольку есть ещё отдельные выплаты детям, дополнительные выплаты от СОГАЗ, пенсия по потере кормильца. Просто деньги идущие через МО - как раз для тех, кто погиб в результате боевых действий. И через это министерство проходят выплаты для всех категорий силовиков. Поэтому инструмент удобен для анализа.

Итак, ежемесячно семьям погибших из этих категорий причитается от 3 653,69 до 10 961,05 российских рублей. Где минимальная сумма -- 3 тысячи если семья состояла из двух человек. 10 тысяч - представленный к званию "герой России" имевший на иждивении 4 и более человек.

При этом если человек не был женат, родители мертвы - никому ничего не платят. Если супруг(а) создал новую семью - выплаты обнуляются.

Суммарно на ежемесячные выплаты (через МО) в бюджете на 2025 год запланированы в размере (суммарно) 7 853 881 000. Либо 654 490 000 в месяц. Дальше простая арифметика.

Если представить, что все нашедшие свой конец на войне против Украины, без исключения представлены к званию "герой России" и имели 4 и более членов семьи на иждивении, то выходим на число около 59 000 человек. (рассчёт по максимальной сумме ежемесячных выплат)

Но реальность иная. Средний показатель по РФ колеблется (не нашёл единой цифры) от 4900 до 5150 российских рублей). Взяв, для примера среднюю сумму выплат около 5 тысяч, выходим на число признанных (!) погибших около 130 тысяч человек. Но и тут есть детали:

- за одиноких выплаты не положены. А большинство заключённых, которые шли воевать к таковых и относятся.

- часть жён (мужей) получив разовую (а она действительно большая) выплату за смерть супруга, находят новых спутников - выплаты обнуляются.

- если выплаты родителям-иждивенцам, то тут есть нюанс. Выплаты, тут лучше процитировать закон РФ "имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами" Если младше - "денег нет, но вы держитесь"

- вопрос пропавших без вести (признанных таковыми) и вопрос признания факта смерти. Тоже существенная цифра, не охваченная выплатами.

-наёмники-мигранты и иностранцы. При смерти таковых выплачивается только разовое пособие. И всё.

Ну и третий аспект. Люди, служившие в так называемых "корпусах" ЛДНР. Напомню, что эти подразделения понесли внушительные потери в 2022 году. Но ведь до 2023 РФ не считала ни "ДНР" ни "ЛНР" своими территориями. А значит никто никому ничего не должен. Не дожил кормилец до нужной даты - проблема семьи.

Таким образом, имеем 130 тысяч официально признанных смертей и назначенных (либо планируемых к назначению).

НО, смотрим статистику "одиноких" и берём данны, которые привела 31.10.2024 глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - "40% домохозяйств в России — одиночки. Те, кто не создал семью." ежемесячных выплат.

У таких есть родители. Но если сын (дочь) пошёл на войну в возрасте старше 35 лет, они точно имеют прав на выплаты. Остальные ждут. Однако, даже если допустить, что в половине случаев родители подходят по категориям, всё равно цифру 130 тысяч убитых надо увеличить на 20%. Выходим уже на 156 тыссяч.

156 тысяч - минимальное число, которое основано на "признанных" самими российскими властями фактах смерти.

Если же сюда добавляем "неучтённых" иностранцев (начиная от мигрантов, заканчивая наёмниками или солдатами КНДР), потери "корпусов" ЛДНР, кейсы, по которым выплаты пока не оформлены и пропавших без вести, можно выйти на цифру в 200-220 тысяч человек.