Руководство ОТУ Донецк (Тарнавский) и ОСУВ Хортица (Гнатов) потеряли управление, и враг продвигается почти каждый день.

Еще четыре километра и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровск.

Воюют отдельные комбриги, отдельные комбаты, героически сражаются пехотинцы, операторы дронов, мотивированных людей у нас очень много, есть боеприпасы и техника, и уничтожают россиян десятками и сотнями. дронами и "поисковыми действиями", обороной отдельных точек в посадках не удается.

Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. остановить врага на каком-то рубеже. фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться.

На тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне.

На данный момент спасти Покровск от быстрого окружения и захвата может только изменения в командовании ОТУ Донецк. Например, в войсках есть генерал, имеющий успешный опыт командования ОСУВ "Херсон", ОТУ "Харьков", ОТУ "Луганск" и эффективно организовывавший оборону. - это Михаил Драпатый. Драпатый умеет строить доверие между командирами частей, взаимодействие между дронами и средствами. РЭБ, пытающийся слушать, в том числе критические оценки, он пытается не лгать подчиненным, а это редкость, и главное – берет ответственность на себя. Просиживать на совещаниях в командовании сухопутных войск ему нет никакого смысла.

Если изменений в управлении не будет, Покровск и Большую Новоселку мы потеряем очень быстро, и россияне пойдут дальше в Днепропетровскую область. И это крайне отрицательно покажет новой администрации США нашу обороноспособность. .

И, конечно, если пассивность и многомесячный хаос не будут изменены, значит, ответственными за потерю этих важных городов Донбасса и за запад россиян в центральную Украину будут признаны в первую очередь В.Зеленский и А.Сырский.