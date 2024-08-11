Сенсация: обнаружен финал плана Путина

У Путина все идет по плану. Только никто (и он в том числе) не знает, какой у этого плана финал. А я прямо сейчас узнал. Слетал на машине времени в будущее и подсмотрел новости 2034 года.

В Курське, Білгороде и Брянське торжественно отметили возвращение восточной части Слободской Украины в родную гавань. Очередная годовщина воссоединения украинского народа праздновалась при большом энтузиазме населения. На торжественном концерте выступил известный украинский (бывший российский) певец Шаманенко со своим хитом "Я украинец!". Певец был в вышиванке, с его бритой головы на лоб свисал огромный чуб.

Илья Яшин победил на выборах мэра Западной Москвы (американская оккупационная зона). Первым секретарем горкома КПК Восточной Москвы (китайская оккупационная зона) назначен Леонид Зюганов (внук покойного главы КПРФ). При попытке бегства (через недавно построенную китайцами стену) из Восточной в Западную Москву была застрелена известная в прошлом политик и шоумен Ксения Собчак, которая после длительного небескорыстного сотрудничества с китайской администрацией, узнав о победе Яшина, решила перейти на американскую сторону.

Демократическая республика Якутия обратилась к правительству США с просьбой продлить пребывание в стране американского военного контингента из-за угроз со стороны Китая, который сконцентрировал в своей оккупационной зоне Сибири большую группировку войск. С аналогичными просьбами к американским властям обратились Бурятия, Тува и Алтай.

Войска Имарата Кавказ выбили турецких интервентов из Махачкалы. Одновременно в Подмосковье местное исламское ополчение заставило китайские части отступить и скрыться за стенами Восточной Москвы. При этом сильно пострадала находящаяся в вассальной зависимости от Китая Рублевская олигархическая республика. Защищавшая ее ЧВК имени Пригожина позорно бежала, ссылаясь на недостаток снарядов.

ОАЭ наконец-то выполнили просьбу правительства Ичкерии и передали ей арестованные активы клана Кадырова. Узнав об этом решениии, немногие выжившие члены этого клана возмущенно прошептали: "Ахмат - сила".