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Секс-игрушки - ассортимент и преимущества

Зоряна Квитка

Секс-игрушки - ассортимент и преимущества
Секс-игрушки - ассортимент и преимущества

Ассортимент игрушек для секса

Сексуальные игрушки, это не просто разнообразие интимной жизни, но и отличное средство для повышения настроения, улучшения здоровья и укрепления отношений. С каждым годом на рынке появляется все больше и больше товаров для интимных связей исходя из предпочтений и целей. Давайте ознакомимся с их ассортиментом:

  1. Вибраторы и массажеры. С их помощью можно стимулировать эрогенные зоны. Они выпускаются различной формы, размера и функционала
  2. Дилдо (фаллоимитаторы). Имитируют форму полового члена и подойдут для вагинальной и анальной стимуляции
  3. Анальные игрушки. В этом разделе бусины, анальные пробки и стимуляторы
  4. Кольца для пениса. Эти аксессуары усиливают и продлевают эрекцию
  5. Игрушки для пар. Они используются парами для совместного использования чтоб получить новые грани удовольствия
  6. Мастурбаторы и секс-куклы. Игрушки для мужчин, могут имитировать влагалище, анус или рот
  7. Стимуляторы клитера и точки G. Расчитаны на женскую аудиторию и стимулируют наиболее чувствительные зоны
  8. Иротические аксессуары и смазки.

Преимущества использования секс-игрушек

Все знают, что сексуальная игрушка имеет множество преимуществ:

  1. Разнообразие в интимной жизни. Секс игрушки добавят новизну в ваши сексуальные отношения
  2. Повышение сексуального удовольствия. Устройства помогают достичь незабываемого оргазма
  3. Улучшение здоровья. Например, вагинальные тренажеры укрепляют мышцы тазового дна
  4. Самопознание. При помощи секс-игрушек вы сможете изучить свое тело и эрогенные зоны
  5. Снижение стресса. Сексуальные отношения помогают расслабиться и получить новые эмоции
  6. Поддержка отношений. Используя игрушки совместно, вы становитесь ближе и больше доверяете друг другу

Советы по выбору и уходу

  1. Чтоб быть уверенным в качестве игрушки, покупайте их только у проверенных производителей
  2. Не стоит забывать об опыте, новичкам лучше начинать с простых моделей
  3. Используйте лубриканты которые подходят для материала игрушки
  4. Своевременно очищайте игрушки при помощи специальных средств или мягкого мыла
  5. Храните игрушки в специальных контейнерах или мешочках, избегая их контакта друг с другом

В заключении можно сказать, секс-игрушки являются прекрасным способом улучшить интимную жизнь, внести разнообразие и лучше понять себя. А если за ними правильно ухаживать, то они прослужат вам не один год.