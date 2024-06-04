Санкционные утраты России. Цены на перевозку зерна стремительно растут

1. Минфин России продолжает искать возможность пополнить бюджет за счет слишком рентабельных, по его мнению, отраслей.

В РФ собираются с 2025 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых для добычи железной руды в 1,15 раза, для производства калийных удобрений – в 2,3 раза, для фосфорных удобрений – вдвое.

Увеличение такового налога приведет к росту себестоимости продукции, понижению рентабельности производства, также ускорит инфляцию в РФ.

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2. Через брак надходжень у РФ вільно конвертованих валют уряд РФ не вимагатиме від експортерів продавати отриману валюту, якщо зовнішньоторговельні контракти більш ніж на 50 % оплачувались рублями (за чинним указом Путіна російські експортери мають зараховувати на рахунки у російських банках не менше 80 % отриманої валюти та продавати не менше 90 % зарахованої виручки).

3. У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна.

Причиною, окрім загального подорожчання всієї логістики, є те, що протягом 2022–2023 років заводська ціна вагонів-зерновозів (хоперів) зросла на 70 % та продовжує підвищуватись за контрактацією на 2025 рік і вже перевищує 7,5 млн руб. за одиницю.

4. Сполучені Штати та інші країни можуть вжити заходів проти китайських фірм і фінансових установ через підтримку Пекіном російської війни проти України.

Адміністрація Байдена посилила попередження про підтримку Москви Китаєм і у грудні видала виконавчий указ, який передбачає покарання проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції Заходу.

"Я думаю, що ми у першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично брали участь у підтримці Росії", – сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

"Ми також уважно подивилися на фінансові установи", – додав він.

5. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір створити так звану "коаліцію миру" у Європейському парламенті. Вибори до нього відбудуться вже наступного тижня. Відповідну заяву Орбан зробив у суботу, 1 червня, на "марші миру" у Будапешті.

Ці вибори він вважає "екзистенційним поворотним пунктом між миром у Європі та світовою війною".

Партнери з ЄС і НАТО, а також велика частина внутрішньої опозиції звинуватили Орбана у тому, що він є троянським конем Росії, оскільки виступає проти західної допомоги Києву.

Дії Орбану неабияк дратують лідерів інших країн ЄС, які вже готові позбавити Будапешт права брати участь в ухваленні спільних рішень.

6. Зеленський звинуватив Китай у допомозі Росії у спробі зриву мирного саміту у Швейцарії.