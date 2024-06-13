Санкции США на МосБиржу – это показательный срыв последнего фигового листа нормальности с России

В отличие от всяких Сберов и ВТБ, которые всегда были просто коррупционными помойками, МосБиржа была более-менее нормальной, западной корпорацией. Это был последний мостик через который иностранные клиенты могли совершать какие-то транзакции с россиянами, и делать вид, что все в порядке. Да и сами жители мордора, в основном физики, могли чувствовать себя частью цивилизации, торгуя на бирже, где есть иностранцы. Теперь это станет невозможно.

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Нажаль, не можна перебільшувати ефект від цих санкцій. Для розуміння, ЄС наклало свої санкції та відключило їх від євро ще в перші тижні війни. Це не те що россія с завтрашнього дня не зможе отримувати прибутки від нафти та купувати компоненти для ракет.

Вони зазгаледь наробили сотні компаній по всьому світу, які записані на всяких фунтів чи олігархів, і на цих компаніях осідають надходження від продажу нафти і вони вже напряму купують мікросхеми чи всяке обладнання для вироблення снарядів і відправляють на россію. Ну і просто в світі є багато жадібних підорасів які готові продовжувати заробляти російські гроші та допомагати їм вбивати Українців.

Але з новими санкціями навіть індусам та китайцям стане важче бути клієнтами біржи і обмінювати свої юані та рупії - бо буде ризик вже самим потрапити в вторинні санкційні списки. Як це буде розвиватись, побачимо в наступні місяці, але те що буде дуже боляче я не сумніваюсь.

Але там є ще цікаві нюанси. Ситуація може змінитись для Euroclear, який весь цей час намагався пройти поміж крапельками та творив відчайдушний спротив конфіскації активів россії. В них був депозитарний лінк з мосбіржею, який відсікли ще на початку війни, і там теж завислі багато рублів та інших активів які належать клієнтам Euroclear - на десятки мільярдів доларів. Після санкцій США, ці активи можуть бути конфісковані путіним, що відкриє шлях до конфіскації активів самим Euroclear.

Я ще чув про плани, коли робили цей депозитарний лінк, про те що МосБіржа буде володіти часткою Euroclear, a ті візьмуть частку біржи. Не можу зараз найти ніякі згадування про це в новинах, можливо це не було реалізовано, але саме через звʼязок Euroclear з р$снею ми зробили свій депозитарний лінк не з ними, а з Clearstream. Якщо хтось знає більше, пишіть будь ласка в коментарях, я вже давно не слідкую за тим що відбувається на болотах.

Для завершення, це чудовий крок, але треба робити набагато більше. Треба змусити всі публічні компанії на заході звітувати інвесторам про те скільки податків вони продовжують сплачувати на россії. Треба накласти спеціальні податки на всю торгівлю з россією, і смоктати з них 10-20 мільярдів доларів на рік. Треба дати можливість західним корпораціям оцінити свої збитки від виходу з росії і відшкодовувати їх паралельно або після репарацій - тим самим, зробити західний бізнес нашими союзниками в напрямку вибивання коштів з россії.

Битва на економічному фронті триває, і США нанесли потужний удар. Впевненний, не останній. Запасаємся попкорном, і насолоджуємся воєм на болотах.