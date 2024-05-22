Самое главное, что нужно сейчас для победы – это понимание, что такое победа

Понимание победы необходимо силам обороны, дипломатам, ВПК и всем остальным причастным к войне, чтобы построить стратегию победы. Без понимания цели невозможно выстроить стратегию. Без стратегии невозможно добиться победы. Сильнейшие армии, не имея стратегии, терпели поражение от слабых противников, как США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Тактика без стратегии – суета перед поражением, говорили еще древние китайцы (высказывание приписывается Сунь Цзы).

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Розуміння перемоги потрібно також українському суспільству, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут. Якщо суспільство відчуватиме себе загнаним у глухий кут, воно здасться, навіть в умовах хороших новин з фронту. Саме цього прагнуть росіяни, саме у цьому полягає сьогодні їхня стратегія. Зробити так, щоб суспільство втратило орієнтири, за що воно воює, – ключова частина російської воєнної доктрини. Знов-таки, ідея не нова, їй дві з половиною тисячі років.

Розуміння нашої перемоги потрібно західним союзникам, щоб вони нас підтримували. Сьогодні вони бояться нашої перемоги, бо вона несе невизначеність. Нам потрібно перетворити невизначеність на визначеність, щоб отримати підтримку, достатню для перемоги. Ми не зможемо пояснити сутність нашої перемоги союзникам, якщо не розуміємо її самі.

Розуміння нашої перемоги потрібно тим, хто не є нашим союзником, але й не є нашим ворогом – а це переважна частина планети. Вони не розуміють нашої війни, бо не розуміють загальної картини – а образ перемоги таку картину сформує. Тоді ми матимемо шанс отримати підтримку з неочікуваного боку, а наш ворог такого шансу не матиме.