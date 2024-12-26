Россияне озвучили базовый сценарий для переговоров: Украину хотят заставить дать согласие на аннексию части территории

Россияне озвучили базовый сценарий для переговоров: это так называемый финский вариант, когда Украина должна юридически согласиться на аннексию территорий.

Ось дослівна цитата Лаврова: "Перемирие — путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности наших як соседей".

Другими словами, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина в присутствии других стран согласилась на аннексию части территории.

Понимает ли это команда Трампа? Думаю, что да. Правда, пока у них, как я понимаю, нет каких-либо подходов к тому, как вести переговоры с Россией. Дело в том, что на сегодняшний день в США практически нет инструментов влияния на Россию кроме цены на нефть. Но и сама эта цена, пока, более wishful thinking чем реальность.

Я много раз говорил одну важную вещь: решение формулы мира без Китая невероятно сложно. Поэтому, наверное, стоит смотреть не только на визит Келлога в Киев, который вряд ли будет прорывным. Не менее важно смотреть на отношения Китая США и на то, что будет делать США в этом направлении.

И последнее, желание России – еще не значит, что так оно и будет. Но мы должны помнить: цель россиян не только финский сценарий. Вернее финский сценарий это первый этап. Второй этап – грузинский сценарий. И это, между прочим, страшнее для нас, чем первая прихоть Путина.