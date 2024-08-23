Россияне начали более трезво оценивать потери и возможности: что показало соцопросы

Издание Деловая Столица совместно с Нью-имиджем групп провели социологический опрос на территории РФ (телефонник, 1200 респондентов, погрешность не более 2,85%).

Итак, что изменилось у россиян после начала Курской офензивы.

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1. На питання "Якої мірою Росія досягла результатів СВО"34% говорить, що досягла і і 58% - не досягла. Три місяці тому було 39 і 46% відповідно.

2. Питання, "що для вас важливіше: припинення бойових дій чи утримання територій". 58% - припинення бойових дій, 33% - утримання територій, 9% важко відповісти. В травні було 46, 40 та 14% відповідно. При цьому, ми бачимо чітку зміну позицій покоління 35-44 роки в сторону більшої антивоєнної позиції. Вперше цю тенденцію ми побачили рік тому, але невдалий контрнаступ, вдалі дії росіян на фронтах і, головне, як на мене, втрата страху мобілізації, ці настрої відкинули назад. Зараз знову можемо говорити, що це покоління все більше "демілітаризовується" (66% за припинення бойових дій, 27% проти і 7% не визначилися).

3. Ключові зміни відбулися в розумінні втрат росіянами. 40% вважає, що втрати перевищують 100 тисяч людей, і це при тому, що в травні так думали лише 28%. Простіше кажучи - нарешті, до росіян (практично половини) починають доходити реальні втрати цієї війни.

4. На питання "Чи потрібні переговори", 66% говорить ствердно, проти переговорів 29%. При цьому, уже сідати за стіл переговорів хоче 42%, 26% після отримання контролю над Києвом іще 7% вважає, що ніколи не потрібно сідати за стіл переговорів (останні два пункти - найбільш упоротий електорат, який два з половиною роки тому складав приблизно 22-23%) , тобто за час війни він виріс на приблизно 10%), ще 18% говорять, що для переговорів потрібні ще якісь додаткові умови.

5. Різко впав рівень довіри до Шойгу, якому довіряє 33%, а не довіряє 59. Новому міністру оборони Білоусову довіряє 51 і не довіряє 16% (інші не мають відповіді). Кадирову довіряє 54 і не довіряє 36%.патріарху Кірілу 49% довіряє і 41% не довіряє. Медвєдєву 40% довіряє і 52% не довіряє.

6. На питання, чи живий Пригожин 47% вважають, що живий, 37%, що мертвий, ще 16.% не знають , що відповісти. При цьому, довіряє Пригожину 48% і не довіряє 34%.

7. Щодо діяльності нового міністра оборони Білоусова, то, попри велику інформаційну накачку, він так і не "полетів". На запитання чи покращилась з його призначенням ситуація в ВПК позитивно відповідає 44%, нічого не змінилося 32%, погіршилася - 5%. Корупція в армії: ситуація покращилася - 29%, нічого не змінилося 36%, погіршилася - 10%. Іншими словами - Білоусов не став народним героєм, попри старання піарників.

Головний висновок: на фоні Курська, росіяни дещо прагматичніше стали дивитися на ситуацію в цілому і більш тверезо оцінювати втрати і можливості. На жаль, їхня головна віра - віра в необмеженість власних ресурсів для перемоги не зламана. Але головне - система починає втрачати покоління 35-45. Якщо наступна хвиля покаже закріплення цієї тенденції - це базовий негативний сигнал для всієї російської системи влади.