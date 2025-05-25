Россия планирует летнюю кампанию в Донбассе: чего ждать?

Друзья, как обещал дам подробный обзор по поводу общей ситуации на фронте. В принципе события развиваются по сценарию, который я прописывал еще месяц назад. В переговорах с Трампом Путин таки выжал свою отсрочку, которую надеется использовать для большого наступления. Который по факту уже начался.

По ситуации на Сумщине и Курщине я давал картину вчера и повторяться нет смысла. В Кремле ясно понимают – никаких шансов на оккупацию Запорожской и Херсонской области у них нет. Этим летом или в случае продолжения войны на несколько лет невозможно. Так что ключевой задачей стала и будет Донецкая область. Главная цель – агломерация из четырех городов. Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Сейчас реальных возможностей для наступления на эти города у окупантов нет. Так что сосредоточились они на решении текущей – Покровск. А вот уже потом, после Покровска... Если это потом потом наступит. Да и там сейчас уже есть две "вилочки". Количество штурмов юго-западнее и севернее Покровска стоило противнику очень дорого. Даже их пропагандисты ужасаются от потерь и признают, что ради нескончаемых штурмов в наступление вместо подготовленных подразделений бросают операторов дронов, арта, поваров, раненых. Загоны отряды и казни отказников – уже обычная картина.

Результат есть, но настолько скромный, что измеряется половиной хутора или куском посадки. Через неделю ценой потерь в несколько тысяч. Напомню, что это их пропаганда пишет, не мы и не противники войны. Первая вилка на юго-западе. Можно пробовать и дальше обходить Покровск, что логично. И очень тяжело. Но тут появился политический соблазн – взять западнее и зайти хоть на километр в Днепропетровскую область. Стратегически нет смысла. Оба направления сразу? Чистый суицид из-за нехватки ресурсов.

Севернее Покровского прорыва к трассе на Константиновку реально от слова "рыты". По скорости, упорству, потерям сил и времени при скромных результатах. И такая же вилка. Лезть на Констахе вдоль дороги? Я не открою военную тайну – там давно ждут и подготовились. Запирать кольцо вокруг Покровска в районе Мирнограда? Там тоже долго и тяжело. Оба направления сразу? Это вообще чистый и неразбавленный суицид, резервов таковых нет и в теории.

Все скромные успехи окупантов на сегодня в районе Покровска идут по уже знакомой схеме. Бросить все силы, не считать потерь, продвинуться совсем немного, полностью обнулив резервы. Дальше стоп надолго или контрудар ВСУ.

Как уже было именно в этом районе. То есть ни о каком усилении группировок, воюющих во времена Яр и Торецк за счет местных речь не идет. И мечты о большом штурме Константиновки так же далеки от реальности, как и год назад.

Подводим итог. Летняя наступательная кампания России начинается с одышки на старте. Это провал всей военной кампании. Да, со страшными потерями армия РФ наступает. Их пропаганда представляет это как неумолимое продвижение вперед. Наши пессимисты в менее категоричной форме тоже констатируют – противник продолжает наступать. Но давайте посмотрим на цифры?

За последние два года с 2023 года все успехи российского наступления – 1% территории Украины. Один. Процент. При безумных и невосполнимых потерях. Можете экстраполировать развитие ситуации еще на два года вперед, но противнику нечем компенсировать потери в личном составе и технике. Состояние экономики не улучшается, осенне-зимний кризис неизбежен. А здесь новые санкции ЕС по сельхозпродукции и удобрениям.

Толстый северный зверек, который так любят поминать в России, уже не крадется незаметно. Он улыбается и стремительным домкратом несется им навстречу. За шампанским бежать рано. Впереди очень тяжелые полгода плюс-минус. Но результат очевиден. И заигрывание с Трампом ничем им не помогут. Это видят и в Пекине, кстати...