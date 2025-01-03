Российские миллиарды долларов в один момент стали ломом

А ведь вчера закончилась эпоха...

Десятки лет не самые глупые деятели в Российской империи, СССР и России выстраивали схему продажи природных ресурсов с подконтрольных территорий странам, в которых с ресурсами было не очень, а с деньгами и технологиями - хорошо.

На то, чтобы построить действующий механизм такого взаимовыгодного сотрудничества, ушли многие десятилетия. Мастера из бывших советских даже сумели встроить в торговые взаимоотношения "мягкую силу" - такого рода воздействие всегда строится на зависимости, и Запад это принял.

Все работало, несмотря на политические разногласия. Запад "съел" Чечню, Грузию, Крым, Донбасс - слишком удобно и выгодно было пользоваться дешевым российским газом и нефтью.

Но идиоты, захватившие Кремль в 1999, решили показать, что они настоящие идиоты. Буйные и безбашенные - настоящие пацаны.

И вот вчера транзит природного газа в Европу через Украину прекращен.

Миллиарды долларов, вложенных теми самыми неглупыми людьми, выстраивавшими российское будущее на столетия вперед в газотранспортную инфраструктуру, стали металлоломом.

Недорогой газовый или нефтяной бизнес - это сказки для глупцов. Это бизнес требует колоссальных вложений. Именно поэтому газ, который на месте добычи стоит несколько долларов, доехав до Германии продается за 500. Трубопроводы, станции перекачки и контроля, хранилища... десятки лет стратегического планирования, десятки лет строительства, труд миллионов граждан - все это полетело на мусорник из-за нескольких долбоебов, узурпировавших власть.

Ресурсные рынки завоевываются годами. Их невозможно вернуть после потери не только по идейным, но и по технологическим причинам. Какую-то небольшую часть можно, а в полном объеме - нет. Поезд ушел, будущее просрано. Я не шучу. В долговременной перспективе последствия для экономики РФ катастрофические, а в сочетании с санкциями просто разрушительные.

Не может ни одна, даже самая совершенная стратегия, противостоять феерическим долбоебам с психологией гопников из подворотни, особенно, когда общество не имеет возможности их сменить. Ни один коварный враг на Западе не мог нанести России такого масштаба удар. Не хватило бы воображения и возможностей. Но великие лидеры современности с Лубянки справились с задачей. С блеском.

А те, кто были готовы примириться с существованием мягкой силы, в обмен на дешевые ресурсы, как оказалось, не готовы жить по принципу "нравится-не нравится".

И звезды сошлись.

Вчера закончилась целая эпоха.

Долбо*бы победили самих себя.

СВО идет по плану.