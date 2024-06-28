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Российские элиты будут жрать друг друга

Валерий ПекарьВалерий Пекарь

Российские элиты будут жрать друг друга
Российские элиты будут жрать друг друга

Гражданам демократической страны кажется, что преемство власти происходит таким образом. Объявляются выборы, и разные люди, желающие предложить свои кандидатуры на самые высокие должности, выдвигают свои кандидатуры. Затем на выборах граждане выбирают, и кого изберут, тот и есть следующая власть.

Но это ваша точка зрения, точка зрения современных людей. В современную эпоху источником власти и легитимности является политическая нация.

Архаическая модель совсем другая. У этой модели нет граждан и нет политической нации.

Откуда тогда взяться легитимности? Источником легитимности является Мандат Небес. Наибольшим страхом является страх утраты правопреемства.

Любой правопреемник лучше войны всех против всех, чем Железный трон.

У Путинского режима очевидно нет правопреемника. Элиты будут жрать друг друга. В советской и постсоветской истории требуется от 4 до 10 лет на стабилизацию власти новым руководителем.

Наша задача состоит в том, чтобы новому руководителю нечего было консолидировать.

Источник:facebook.com

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