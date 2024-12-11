Революция в Грузии в ожидании двух ходов ''Мечты''

Революционная ситуация в Грузии движется быстрее, чем в Украине в 2013-2014 гг. Контрольная точка – 14 декабря. В этот день банда Иванишвили наметила объявить президентом футболиста Михаила Кавелашвили, и он должен сделать то, что Янукович сделал 18 февраля 2014 г. – начать масштабно подавлять восстания.

Иванишвили 27 ноября представил Кавелашвили своей партии как единственного и неоспоримого кандидат в президенты. Партия вяло поскрипела в кулуарах, но смирилась. Теперь это решение Иванишвили надо процедурно оформить 14 декабря и утвердить на собрании 300 выборщиков, которое состоит из членов парламента и представителей от местных администраций.

Кавелашвили – это аналог подзабытого Олега Царёв, который вечером 18 февраля обещал "утопить Украину в крови", когда "беркутовцы" расстреливали демонстрантов в правительственном квартале и пытались прорвать баррикады Майдана на бронетехнике. Ситуация в Украине двигалась к этой точке более двух с половиной месяцев, но в Грузии подошла меньше чем за месяц.

Причина – в кремле понимают, чем дольше длятся мирные протесты в Грузии, тем больше политически проигрывает партия Иванишвили и Кобахидзе. Поэтому намерены форсировать события, исходя из истории Майдана. Русскомировцу Кавелашвили, такому же убеждённому рашисту, как и Царёв, отводят роль палача, поскольку он готов залить Грузию кровью. Наёмник для этого не годится, нужен идейный фанатик.

Психически Кавелашвили к массовым убийствам и арестам готов, но у него нет на них полномочий. Иванишвили и "Мечта" собираются выдать ему эти полномочия 14 декабря. Если Царёву отводилась роль общественника, жаждущего крови, то у Кавелашвили роль главного действующего лица. Янукович к большому кровопролитию был психические не готов, Царёв и Кавелашвили готовы. Не сложно догадаться, Кавелашвили готов отправить и письмо в Москву с просьбой прислать войска, как это сделал Янукович. Кавелашвили готов на самую грязную работу, за которую не готов взяться Кобахидзе как самозванный премьер-министр. Иванишвили также рассчитывает, что смазливого Кобахидзе удастся сохранить для политических интриг, в случае если дебют Кавелашвили в роли палача закончится провалом.

Расчёт, не лишённый оснований, поскольку никто не знает, как поведут себя армия и полиция, когда Кавелашвили скомандует стрелять по демонстрантам и начнёт выдавать пачками ордера на аресты. Гарантий, что всё пойдёт по плану, не дают даже московские специалисты по удушению революций. Но из опыта с Украиной эти специалисты знают, что регионалы выжили после Майдана и трансформировались в Оппоблок. Поэтому они рекомендуют Иванишвили действовать решительно, но не всех замазывать кровью и кого-то придержать на дистанции.

В этом плане на 14 декабря сразу видны три технические сложности. Первая, избрание Кавелашвили в президенты можно провести только в здании парламента, а не где-нибудь в пивной. Но в парламент надо ещё зайти. Вторая, надо собрать всех выборщиков. Депутаты от оппозиции в этом фарсе точно участвовать не будут, часть депутатов от "Мечты" в этот день заболеет, а ещё надо свезти в Тбилиси выборщиков из других городов. Кворум можно и не набрать, а без него выборы президента будут выглядеть тупым фарсом. Третья, после этих "выборов" прилично через какое-то время провести красиво инаугурацию, тем более что в Сакартвело выборы президента в парламенте будут в первый раз.

Первую сложность поможет решить полиция, на две последние можно наплевать, потом юристы всё обоснуют, но возникает новая проблема, а кто в Грузии и в мире признает эти манипуляции кроме РФ. Даже лукашенко и китайцы могут воздержаться. В итоге выйдет ещё одна мадуровщина, как в Венесуэле, а партайгеноссе Мадуро сам назначил себе на 10 января инаугурацию в одном пакете с восстанием и мучается вопросом: заказать билеты в Москву по примеру Асада или продаться империалисту Байдену, пока тот в Белом доме, и может замолвить за него словечко республиканцам. После революции в Сирии диктаторы и аферисты, метящие в автократы как Нетаньяху, стали подозрительно нервными.

На этой нервной почве Кобахидзе пролепетал, когда увидел Саломе Зурабишвили в Париже с Трампом, что с нетерпением ждёт 20 января и надеется попасть на инаугурацию. Попытался сострить, что Зурабишвили, к сожалению, там не будет, так как её полномочия закончатся 29 декабря.

Революция терпеливо ждёт, когда "Мечта" и Иванишвили сделают два роковых хода и им можно будет объявить мат. Тем временем Москва затягивают удавку долговой кабалы на шее Абхазии – отказалась покупать у неё мандарины, выдавать деньги на зарплаты в госсекторе и в два раза урезала подачу электроэнергии. Теперь в Абхазии свет отключают не на два, а на четыре часа в сутки, притом, что её никто не бомбит. Москва наказывает её не только за строптивость, но и с расчётом, что это поможет нанять нищающих абхазов для войны за "Мечту" против Грузии. В кремле не готовы вводить войска в Сакартвело, но настроены повторить донбасский сценарий руками абхазов и чеченцев.