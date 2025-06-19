Раскол в Республиканской партии. На горизонте конец президентства Дональда Трампа?

В последние несколько дней внутри Республиканской партии обострился еще один конфликт. Теперь с критикой решений Трампа выступил влиятельный ведущий и блогер Такер Карлсон – через поддержку президентом действий Израиля против Ирана.

На своих платформах Такер назвал Трампа соучастником ударов по ядерным объектам Ирана – и заявил, что если США втянутся в конфликт на Ближнем Востоке, это может привести к концу президентства Дональда Трампа и "упадку Американской империи".

Трамп не замедлил ответить. "Пожалуйста, объясните кто-нибудь странному Такеру Карлсону, что Ирану нельзя иметь ядерного оружия!" – написал он в соцсетях. И впоследствии добавил журналистам: "Пусть он найдет какую-нибудь телевизионную сеть и скажет это, чтобы люди услышали". (Ранее Такер вел самое популярное шоу на FOX News, но телесеть разорвала с ним сотрудничество).

Комментарии Такера и Трампа раскрыли серьезные разногласия среди MAGA-республиканцев. Они разделились на тех, кто призывает Трампа к военным действиям США против Ирана и власти Аятоллы – и тех, кто категорически выступает против любой интервенции.

В защиту Такера стали изоляционисты, в том числе одна из самых ярких представительниц движения MAGA, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Такер Карлсон – один из моих любимых людей. Он твердо верит в то же, что и я: иностранные войны, интервенции и изменения режима ставят Америку последней, убивают невинных людей и в конечном итоге приводят к нашему упадку. Это не странно. Это то, за что голосовали миллионы американцев".

С другой стороны, оказались убеждены симпатики Израиля, среди них и блогер-миллионник Лора Лумер, которая имеет прямой доступ к Трампу и ранее влияла на важные кадровые решения президента. "Можем ли мы перестать делать вид, что Такер Карлсон — настоящий поклонник Трампа? Его ослепила иррациональная ненависть к евреям и Израилю. … Так много мошенников обвиняют президента! Надеюсь, он накажет их всех".

Под перекрестным огнем по обе стороны оказались и другие влиятельные республиканцы. Среди них сенатор Тед Круз. Он пошел на интервью к Такеру Карлсону, в конце концов переросшему в громкую ссору – после того, как Такер обвинил сенатора в том, что тот вроде бы не знает ничего об Иране, но поддерживает свержение там режима.

Или директор национальной разведки Тулси Габбард. Пресса вспоминает ее недавние комментарии о том, что "Иран не строит ядерное оружие" – что противоречит нынешним заявлениям Трампа. По просьбе журналистов это прокомментировать, президент отмахнулся: "Мне безразлично, что она говорит".

Вообще, тема потенциального участия США в войне на Ближнем Востоке в эти дни заполонила американское медиапространство. Относительно того, нанесет ли Америка удары против ядерных объектов Ирана, Трамп ответил: "Возможно, я это сделаю. Может, нет. Никто не знает, что я собираюсь сделать".