Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф, недавно встречавшийся с российским главой Путиным в Санкт-Петербурге, впервые заговорил об итогах этого разговора и подчеркнул, что Путин желает всеобъемлющего мира

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Віткофф сказав, що головна проблема врегулювання ситуації між Росією та Україною пов'язана з п'ятьма регіонами, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку область України й Автономну Республіку Крим.

Але насправді проблема набагато глибша, бо пов'язана з гарантіями безпеки, 5-ю статтею НАТО, протоколами безпеки та всіма проблемами, які накопичилися між двома країнами.

Таким чином, представник Трампа на телеканалі Fox News повторив все те, що ми чуємо від російського президента та інших його чиновників, які також спростовують можливість досягнення домовленості про припинення вогню без всеосяжного миру, наполягають на тому, щоб українські війська залишили ту частину території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз перебувають під контролем легітимної української влади, і також постійно розповідають про занепокоєння Росії з приводу її безпеки. Так, ніби це Україна загрожує Росії чи почала війну з сусідньою країною.

Той факт, що Віткофф дотримується проросійських наративів у своєму підході до завершення російсько-української війни, може не сподобатися іншим представникам оточення президента Трампа.

І видання Wall Street Journal підкреслює, що співробітники Трампа — державний секретар Марко Рубіо та інший спецпредставник Трампа Кіт Келлог не погоджуються з підходом Віткоффа й намагаються переконати Трампа в тому, що Путін не збирається домовлятися про реальний мир, а тільки використовує американські бажання.

Однак і Рубіо, і Келлог також погоджуються з позицією Трампа щодо необхідності швидшого завершення війни, тільки наполягають на необхідності жорсткого ставлення до Російської Федерації й посилення тиску на Путіна.

Віткофф натомість говорить про економічний аспект співробітництва між Сполученими Штатами та Росією і переконує, що завершення війни якраз буде полягати у фінансових і економічних домовленостях між Москвою і Вашингтоном.

Очевидно, саме для того, щоб продавати Трампу це економічне повітря, Путін і призначив своїм спеціальним представником з міжнародних економічних взаємин з іншими країнами Кирила Дмитрієва, який працює з Віткоффом і пропонує йому різноманітні проєкти, які насправді ніколи не стануть реальністю, і перед зустрічами Путіна з Віткоффом, і під час інших раундів російсько-американських перемовин. Тому важливим є те, чию позицію сприйматиме сам Трамп.

З точки зору видання Wall Street Journal, зараз американський президент схиляється до позиції Віткоффа.

Це і зрозуміло, адже Трамп ніколи не розумів мову цінностей і завжди розумів мову грошей. І тим більше людина з такою завищеною самооцінкою просто не може повірити, що інші відверто насміхаються над ним і намагаються його використати для власних цілей і що у Путіна може бути досить непоганий арсенал роботи з такими клієнтами, як Дональд Трамп чи Стів Віткофф.

Однак поведінка Дональда Трампа в Білому домі на розмові з сальвадорським президентом Наїбом Букеле знову продемонструвала, що американський президент шукає можливостей домовитися зі своїм російським колегою і продовжує звинувачувати в тому, що почалася війна, свого попередника Джозефа Байдена, який так багато зробив для допомоги Україні, і українського президента Володимира Зеленського.

Хоча Трамп і поставив Путіна на перше місце в переліку тих, хто винний у російсько-українській війні, сам факт того, що разом із ним, він називає винуватцями Байдена і Зеленського, відкриває для Трампа, принаймні з його власної точки зору, широку дорогу для подальших маневрів для домовленостей із російським президентом і дозволяє Віткоффу продовжувати свої подорожі до Росії з метою досягти вигідних для Трампа та його оточення оборудок.

Однак дії Путіна на російсько-українському фронті й насамперед його удари по мирних містах України, знищення російським президентом цивільних мешканців тільки погіршують ситуацію в оточенні Трампа.

Після удару по Сумах і державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, і спеціальному представникові Кіту Келлогу, і іншому спеціальному представникові Річарду Греннелу, який також має досить серйозні позиції в оточенні Трампа, довелося висловлюватися з приводу цього злочинного акту російських військових. А Трампу прийшлося відповідати щодо питання про Суми на борту власного літака, хоча було очевидно, що американський президент дуже неохоче коментує цей злочин свого російського приятеля.

І звичайно, у цій ситуації тим, хто ще думає про якісь свої репутації після того, як Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, і тим, кому абсолютно наплювати на репутації, коли мова йде про вигідні оборудки з російським президентом та іншими авторитарними правителями, цим двом групам дуже важко дійти до якоїсь спільної мети та спільного бачення того, як завершиться російсько-українська війна.

Тим більше, що Путіну тільки цього і треба, адже російський президент не збирається домовлятися ані з довірливим Стівом Віткоффом, ані з бундючним Дональдом Трампом, які просто не усвідомлюють, в якому реальному світі вони опинилися. Задача президента Російської Федерації — заплямувати репутацію Дональда Трампа кров'ю, зробити американського президента співучасником своїх злочинів.

А Стів Віткофф, з його очевидним нерозумінням того, що відбувається і в російсько-українській війні, і на Близькому Сході, просто є для Путіна і для Кирила Дмитрієва непоганим інструментом, який допомагає досягти цих цілей. І реакція американського президента на злочин російських військових у Сумах тільки доводить, що Путін з точки зору використання Трампа і Віткоффа на правильному шляху.