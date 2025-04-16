Ракетный удар по Сумам озадачил партию блицкрига в Кремле

Ракетный удар рашистов по Сумам в Вербное воскресение плохо согласуется с общим контекстом войны и инициативами Трампа с прекращением огня на Пасху. Зато хорошо вписывается в борьбу в Москве между партией перемирия и партий нового блицкрига.

В данный момент все группировки в кремле поставлены Трампом в положение, когда их вынуждают быстро сделать сложный концептуальный выбор – принять схему США с переговорами или предпринять новый марш-бросок в Европу для переформатирования всей глобальной ситуации.

В результате на поверхность из кремля проступают противоречивые информационные сигналы и практические действия. Партия перемирия вводит в игру Кирилла дмитриева, до того мало кому известного, и обещает не только разрешить компаниям США вернуться на рынки РФ, но и распахнуть перед ними все кладовые с редкоземельными металлами, газом и прочим. Обещает продать США все четыре трубы "Северного потока", если те починят три из них. Просит разрешить ей свободно торговать зерном и удобрениями, и даёт понять, что допустит США к хозяйственной деятельности в оккупированном Крыму и ещё четырёх областях Украины, если Трамп признает эти земли юрисдикцией РФ, пусть и с оговорками. В перспективе готова провести транзит власти и предать земле "путина", а может и Ленина. Согласна вернуть Грузии округ Цхинвали и Абхазию.

По сути, эта партия готова выставить на аукцион природные ресурсы РФ, Беларуси и оккупированной части Украины. Это напоминает эпизод из "Скотного двора", когда коммунистические свиньи не только стали продавать людям всё с фермы, но и захотели играть с ними в карты в общем клубе. Свиньи даже демонстрировали, что могут ходить на двух ногах, пусть это им и не привычно. В общем, дяденьки, простите засранца и примите назад в клуб "Большая семёрка". Ресурсы возьмите в качестве членского взноса.

Причина таких настроений в кремле – всё пошло не по плану, включая пресловутый "разворот на Восток", объявленный в 2015 г. Доразворачивались так, что готовы назвать себя вассалами США, лишь бы не просыпаться с ощущением, что стали лакеями Китая. Русские хорошо разбираются в оттенках рабства и правильно понимают, что у вассалов права есть, а у рабов с этим сложно. Вдобавок, если русские будут продолжать в том же духе, то и в рабы их не возьмут, а это голодная смерть. Поэтому из рабского инстинкта уже просчитывают варианты смены хозяина. Раб должен быть дальновидным, если хочет жить.

В результате "хорошие русские" типа Кара-Мурзы, заговорили, что убивают украинцев не русские, а чеченцы, буряты и разные якуты. Правильно понимают, что в мире, который строит Трамп нет места бесполезным "хорошим русским". Если Портников сейчас в ещё большей обиде на Трампа, чем до выборов, из-за того, что "Радио Свобода" перестало платить ему, то положение чисто "хороших русских" гораздо хуже.

Трамп не только лишил их финансирования, но и грубо разбил их хрустальную мечту – въехать в кремль на спинах американцев, украинцев и других европейцев. Трамп практик и поэтому настаивает – нескольким миллионам "хороших русских" в эмиграции давно пора самим сформировать несколько дивизий, а не бесконечно нудить, какие они хорошие. Менее многочисленные поляки во вторую мировую войну сформировали несколько армий за рубежом, с них берете пример. Трамп намерен поставить на индустриальный поток то, что Байден разводил в пробирке.

Однако, не все в кремле разделяют настроения партии переговоров. Партия блицкрига полагает, что целесообразно сходить в штыковую атаку, и если не довести этим ситуацию до горячей мировой войны, то по крайней мере посмотреть, как работает 5 статья устава НАТО и что из этого вообще получится. Исконно русская склонность – посмотреть, что будет, если сунуть два пальца в электросеть и к подобным этому экспериментам.

Поэтому звучат идеи о большом наступлении летом армии РФ в Украине, о вторжении в Эстонию, которой в Москве присудили первое место в мире по русофобии, чем обидели украинцев и других, а также о гибридной вылазке лукашенки в Литву. Партия блицкрига полагает, в случае успеха ей удастся этим подтолкнуть Пекин напасть на Тайвань, Кима Третьего к вторжению в Республику Корея, чавистов к захвату Гайаны, а сербов к войне с Боснией или Косово и так далее. Кремлёвцам останется лишь радостно объявить "Воюют все!".

Это настолько не тайна кремля, что Трамп сразу после избрания стал в противовес РФ позиционировать себя как президента мира, который закончит все войны и для начала вынудил Нетаньяху прекратить бомбардировки Газы ко дню своей инагурации. Один ноль в пользу Трампа для тех, кто сейчас будет подводить итоги ста дней его президентства. То, что потом Нетаньяху бомбардировки возобновил – отдельная тема, из-за которой Виткофф одновременно в должности спецпосланника по РФ и Ближнему Востоку.

Для убедительности Трамп стал рассказывать о сокращении контингента армии США в Европе и даже о вероятности выхода из НАТО. Но этом фоне партия блицкрига в Москве должна была давно открыть бочку игристого российского шампанского, но почему-то не открыла. Не открыла, так как подозревает, приглашение Трампа атаковать НАТО в Европе – это подвох и спецоперация.

Поэтому решается на военные эксперименты только в Украине после сцены в Овальном кабинете и плясок вокруг редкоземельных металлов. Но кремлёвцев мучают сомнения, что это тоже может оказаться подвохом и потом в Украине появятся французы с британцами, а Трамп скажет, что приостанавливает вывод войск США, подобно тому, как приостановил на три месяца ввод глобальных пошлин через неделю после торжественного объявления о них. Кремлёвцы ещё в 2024 г. убедили себя в непредсказуемости Трампа и теперь должны жить с этим.

В реальности всё предсказуемо, или почти всё. Фридрих Мерц предсказуемом заявил 13 апреля немецкому бизнес-изданию "Торговый листок" ("Хандельсблат") – "Да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон". Именно это и хотел услышать Трамп. Джей Ди Вэнс летит 18 апреля в Рим, чтобы услышать это от Джорджии Мелони. Евросоюз готовит свои предложения о постепенном переходе к общему рынку по обе стороны Атлантики и взаимному обнулению пошлин. Так как Великобритании не надо ни с кем совещаться, то Кир Стармер уже отменил ввозные пошли на 89 товаров на срок до июля 2027 г. В том числе на батареи для электромобилей, что должно радовать Маска. Можно ожидать, что к 20 апреля появится рамочное заявление Евросоюза об этом. Ещё один бонус к ста дням Трампа.

В рамках этого соглашения евроатлантистов будет решаться и "русский вопрос". В том числе об ограничениях для нефти из РФ. Нефть не будет стоить 30-40 долларов. Цена на нефть будет колебаться между 55 и 65 долларами, но этого достаточно, чтобы продажа её не приносила РФ прибыли. Тем более сверхприбыли. Это называется, московиты сушите вёсла, и в кремле об этом догадываются. Дожмут и сжиженный газ из РФ. С осени 2022 г. РФ не продаёт, а соответственно и не добывает 100 млрд. кубов газа каждый год. Вопрос, скважины законсервировали или газ в РФ заканчивается, а буровое оборудование США и Европа не продают? Бури своим, детка.

Попутно сыплется любимый московский нарратив об огромном госдолге США. Трамп игрой в день освобождения Америки со 2 апреля выкупил через японцев часть долговых облигаций США у Китая. Сработала невидимая рука рынка, а если товарищ Си и дальше будет упорствовать с единым китайским коммунистическим путём для всего человечества, то оставшиеся у него облигации превратятся в пустые бумажки. Можно не сомневаться, что после этого внеочередной пленум ЦК КПК отправит его на заслуженный отдых. Трамп пойдёт на всё, но не допустит банкротства США, даже технического. Имеет личный опыт.

Глобализация никуда не девается, просто меняет формат, и в её новом формате не видно расеи. Не уверен, что в нём останутся и русские. Виткофф не просто так прямо из Питера полетел в Оман на встречу с главой МИД Ирана. По её итогам заявили, процесс пошёл и 19 апреля состоится новая встреча, но не в Омане, однако при посредничестве Омана. По дате можно предположить, Виткофф готовит подарок к ста дням Трампа, и обе стороны напустили тумана вокруг Омана для Москвы и Иерусалима, чтобы те не сорвали сделку.

Когда эта новость из Омана достигла Москвы, то уже даже не песков, а придворный журналист Павел зарубин вдруг написал в своей "Телеге" в Вербное воскресенье, что "путин" следующую неделю проведёт в разъездах по регионам с целью "благоустройства городов". Во избежание паники – что случилось с городами, зарубин поспешил успокоить – "путин" едет во исполнение федеральной программы, предписывающей их объезд.

В реальности зарубин отправил "путина" по регионам в связи с ракетным ударом по Сумам, который судя по растерянной реакции в их СМИ был полной неожиданностью для партии переговоров в кремле. Действительно, только 8 апреля отдувались в Совбезе ООН за убийства в Кривом Роге и вот опять, и с большим числом жертв. Причём сразу после вылета Виткоффа из Питера и сразу после форума "Евразия – территория традиционных ценностей" и в Вербное воскресенье. После такого бесполезно рассказывать в США и в ООН о гонениях на верующих в Украине, и что РПЦ – это религиозная, а не диверсионная организация.

Окончательно кремлёвцам всё испортил в этот день мэр Конотопа, когда заявил, что в центре Сум планировалось награждение бойцов 117 бригады ТРО, но ни один из них во время ракетной атаки не пострадал. Медийная инициатива оказалась у Украины, из-за чего министерство убийств и захватов РФ не могло озвучить, сколько военных оно уничтожило метким ракетным ударом. Даже лавров оказался бессилен что-то поменять в конфигурации и 14 апреля лишь повторил слова мэра Конотопа.

Де-факто одного из путиных отправили в регионы из-за удара по Сумам и конотопского мэра Артёма Семенихина. Партия переговоров прикинула, что партия блицкрига может через своего "путина" всё так прокомментировать, что после этого США прервут с ней всякое общение, а европейцы станут непредсказуемыми больше, чем Трамп. Поэтому аврально вывела "путина" из игры и отправила по городам и весям комментировать быт.

Партия переговоров не ошиблась – МИД Литвы вызвал 14 апреля посла РФ и потребовал объяснений из-за обстрела Сум. Никогда такого не было, но когда-нибудь должно было случиться.

Реконструкция бомбардировки выглядит так – "крот" скинул инфу о награждении в Сумах военной разведке РФ, а та передала дальше. Но пуск двух ракет "Искандер" – это компетенция не командира батареи, а минимум командующего группировкой войск РФ в Курской области. "Искандеры" – предмет спецучёта, это не снаряды и даже не КАБы. На их применение нужно высочайшее разрешение, а к нему медийное сопровождение, тем более в ситуации переговоров с США и слов "путина" о частичном прекращении огня с 18 марта. Те, кто давал его, не могли это игнорировать, и не знать, что даже в случае точного попадания в здание с военными гибель какого-то числа жителей неизбежна.

Вопрос, стоил ли пуск двух "Искандеров" по центру Сум, даже если удастся убить два-три десятка обычных военных, а не генералов, того нового геморроя, который будет у РФ? Особенно, если ракетчики промажут или разведка ошибётся. Явно, нет. Поэтому атака по Сумам была решением политическим, а не военным, принятым в недрах партии блицкрига для срыва переговоров и навязывания своих планов всем в кремле.

Переговоры сходу сорвать не удалось, зато партия блицкрига сходу получила удар в пах. Оказалось, чей-то спутник зафиксировал места пуска "Искандеров" и передал фото ГУР, в результате чего Буданов через пару часов назвал, какие долбодятлы это сделали и обещал уточнить их фамилии. Явно это были не якуты и не буряты.

Теперь в черепных коробках партии блицкрига должен возникнуть вопрос, всё ли они учли в своих планах нового большого наступления в Украине и прощупывания обороны в странах Балтии.