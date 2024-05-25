Путина лишили последней призрачной надежды на ''победу''

Рейганистская революция двухпартийного проукраинского большинства в Конгрессе США набирает ход. У нее появился яркий харизматический лидер – Председатель комитета по внешней политике Палаты представителей США Майкл Маккол.

22 мая он устроил мастер-класс в Палате, наглядно демонстрируя на географической карте предательский характер запрета Украине наносить удары американским оружием по территории российского агрессора.

Этот запрет всегда был несправедливым и подленьким по отношению к своему героическому союзнику. "Но он уже совершенно немыслим сегодня", орал Майкл Маккол, отвечавшему на его вопросы госсекретарю США Блинкену, – "когда российские самолеты, находясь в российском воздушном пространстве над Белгородом безнаказанно уничтожают планирующими бомбами жилые кварталы Харькова".

Блинкен и не пытался ему возражать. Еще неделю назад в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Кулебой он уже согласился, что это исключительно дело Украины решать, как ей использовать против своих смертельных врагов полученное ей оружие.

"Так какого же черта ваш Салливан и ваша администрация продолжают сохранять этот запрет?!", – не унимался Майкл Маккол. Он намеренно назвал имя своего основного оппонента и главного врага Украины в Вашингтоне. Того самого негодяя, который в разгар устроенного США многомесячного снарядного голода имел наглость явиться в Киев и потребовать у украинцев прекратить удары их собственными дронами по российской нефтянке. Видите ли, возросшие цены на нефть могли бы помешать переизбранию дедушки Байдена. Украинцы послали тогда Салливан по известному адресу русского корабля.

После яркого перформанса Майкла Маккола в Палате 22 мая украинцы могут еще раз послать американского чиновника по тому же адресу и бить по любым российским целям не только британскими Storm Shadow или французскими Scalp, но и американскими ATACMS. Никто в Вашингтоне не посмеет им больше возразить. В предыдущей колонке я говорил о позитивном эффекте конструктивного соперничества между Парижем и Вашингтоном за роль Лидера Свободного мира. Не менее плодотворной становится и конкуренция внутри Вашингтона за ту же почетную мантию. (На следующий день 23 мая несчастный Блинкен подвергся не менее сокрушительной атаке от сенатора Круза за недостаточную поддержку администрацией демократов Израиля).

Изолированный своим окружением от внешнего мира Байден был последним, кто еще верил в путинский шантаж. Салливан никогда не верил. Это работа у него была такая – пугать Байдена мировой ядерной войной.

Самое главное, что в эффективность своего ядерного шантажа уже не верит сам Путин. Макрон переиграл его психологически, а три республиканских мушкетера в Палате (Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер) лишили его последней призрачной надежды на "победу", покончив с полугодовой трампистской блокадой военной помощи Украине.

Кстати, достаточно спокойная и рациональная реакция Путина на трагическое для него, по существу, развитие событий лишний раз доказывает, что никакой он не шахид, а вполне нормальный циничный питерский бандит. Стать Властелином Мира как-то не срослось. Он не застрелился, не попытался обратить весь мир в труху. Он незамедлительно приступил к решению возникшей экзистенциональной проблемы: остаться во власти (и, следовательно, выжить) в потерпевшей поражение стране. И первые его интенции, и практические шаги были в его ситуации, вполне разумны:

– Растянуть поражение во времени (концепция долгой войны).

– Назвать виновных, причем чудовищно виновных (повальное воровство и измена в армии).

– Нейтрализовать потенциальных пассионариев, тех, кто не будет как тухачевские-якиры покорно дожидаться прихода следователей НКВД.

Не случайно уже на третий день "Большой чистки" в армии начались аресты не только паркетных, но и вполне боевых генералов. Одного из них пришлось профилактически вытаскивать аж из Сирии.

Но, к несчастью, для нашего прагматика, его экзистенциальные проблемы будут возрастать экспоненциально.

Те же самые следователи НКВД, опьянев от собственной безнаказанности и безграничной власти, могут напомнить ему, что в их профессиональной иерархии он всего лишь майор НКВД. А что делать с сотнями тысяч ветеранов-"СВО", ринувшихся с оружием в руках с фронта в сытые столичные города, с региональными баронами, немедленно обросшими бандитскими ЧВК?

Этот крах российского социума уже начался и остановить его невозможно. Украина, ценой огромных человеческих жертв, предотвратила выброс рашистской магмы в благополучную Европу. Лица и институты, так энергично претендующие сегодня на роль Лидеров Свободного мира, могут и должны в кратчайшие сроки помочь Украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности.

Задача эта может быть решена завтра, через две недели, через два месяца – в зависимости от политической воли Запада. Все необходимые для ее решения физические ингредиенты присутствуют. 200 натовских самолетов (французские, британские, шведские), базирующие на аэродромах Румынии, Польши, Финляндии, Украины устанавливают над всей территорией Украины No-fly Zone. Под угрозой немедленного уничтожения крымской группировки агрессора российские военные власти подписывают акт об организованном выводе всех российских военнослужащих за границы Украины 1991 года.