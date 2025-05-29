Путин заинтересован в переговорах по Украине больше, чем может показаться

С момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия и ее сторонники на Западе принялись утверждать , что Вашингтон заинтересован в мирных переговорах больше, чем Москва, поскольку "Россия побеждает". Однако на практике позиции Кремля вовсе не так сильны, как он хочет показать. Большинство независимых экономистов подчеркивает, что российская экономика входит в стадию рецессии и будет испытывать серьезные затруднения с повышением военных расходов, пишет в своем материале СЕРА .

Главной угрозой для российского бюджета называют снижение цен на нефть на фоне торможения мировой экономики. Ее цену прогнозируют в районе $50 за баррель. Дополнительной угрозой остается усиление санкционного давления в отношении российской нефти, в результате чего ее фактическая цена будет еще ниже. По мнению независимых экономистов, российская экономика вошла в фронтальную стагнацию, а ее гражданские сектора близки к рецессии. Соответственно, более высокие налоговые ставки могут не дать ожидаемого эффекта, поскольку налоговая база в условиях рецессии также сокращается.

На этом фоне Москве будет весьма проблематично увеличивать военные расходы, а в случае продолжения боевых действий их увеличения будет не избежать. В первые годы полномасштабной войны Россию очень выручали оружейные запасы, сохранившиеся еще с советских времен, однако и они рано или поздно истощаются. Еще в прошлом году независимые военные аналитики отмечали сокращение запасов не только бронетехники, но и РСЗО – реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч". Понимая это, Москва пытается увеличить их производство, однако эксперты Радио Свобода полагают, что этого будет недостаточно для компенсации массового истощения запасов из-за потерь на фронте или необходимости вооружать новые армейские соединения.

По мнению независимых экономистов, наиболее вероятным сценарием действий правительства в этой ситуации станет девальвация рубля. В случае продолжения активных боевых действий он позволит фактически увеличить расходы на войну, тогда как не связанные с военным производством сектора будут страдать от сокращения государственного спроса, а граждане столкнутся со стагнацией или снижением реальных доходов.

Еще одной незапланированной статьей расходов может стать покрытие убытков предприятий, вставших по завету Путина "на военные рельсы". Независимые журналисты выяснили, что далеко не все они смогли успешно заработать на войне. К примеру, ООО "Заряд" из Набережных Челнов понесло рекордные убытки за все время существования. Переключившись с производства хоккейных клюшек на бронежилеты, за 2024 год компания получила чистый убыток в размере 198,2 млн рублей.

Ухудшил свои финансовые результаты и судостроительный завод "Лотос" в Астраханской области, который начал производить печи-буржуйки для военных. В 2023 его убыток составил почти 1,5 млрд рублей, а в 2024 году вырос до рекордных 2,6 млрд рублей. Также упала прибыль у "Тамбовского хлебокомбината", который в начале 2023 года открыл производство дронов в одном из цехов. Хлебокомбинат умудрился попасть даже под санкции США – а вот денег так и не заработал. Прибыль предприятия в 2021 году составляла 4,3 млн рублей, а к 2024 году упала до 712 тысяч рублей.

Помимо объективных трудностей, нельзя забывать и о легендарной российской коррупции. Недавно ею возмутились даже радикальные патриоты с консервативного телеканала "Царьград". Сторонников войны разозлило, что 400 миллиардов рублей, изъятые в судебном порядке у коррупционеров, были затем украдены во второй раз. Как выяснили журналисты телеканала, Генпрокуратура сообщила об изъятии 504 млрд коррупционных активов и имущества, однако из них в бюджет в итоге попало 114,4 млрд рублей или даже меньше. Куда делись остальные деньги, выяснить не удалось, из чего авторы материала с горечью заключили, что "борьба с коррупцией порождает лишь новую коррупцию".

Что касается реакции лояльных Кремлю экспертов на экономические проблемы, они на данный момент больше занимаются самоуспокоением. К примеру, авторы деловой газеты "Взгляд" полагают, что наращивание Индией закупок американской нефти взамен российской не так страшно Москве, поскольку для переработки американского топлива Индии все равно потребуется российская нефть. Они привычно угрожают Европе зависимостью от США в случае отказа от российской нефти и пытаются оправдать рост нефтедобычи странами ОПЕК+ интересами Москвы. По их словам, без увеличения объемов производства сделка ОПЕК+ просто развалилась бы, что обернулось бы гораздо более страшными последствиями для всех производителей нефти, в том числе для России.

Также прокремлевские экономисты возлагают нереалистичные надежды на будущие геополитические процессы. В частности, они надеются поделить газовый рынок Европы вместе с США и при американском посредничестве возобновить свои поставки в европейские страны. Еще одной надеждой прокремлевских экспертов остается формирование "новой Австро-Венгрии", которая будет полностью "завязана на российскую нефть". Под "Австро-Венгрией 2.0" они именуют Сербию и Венгрию как страны, проводящие более независимую от остальной Европы политику, и надеются, что к ним вскоре примкнут Австрия и Словакия. По мнению прокремлевских авторов, "нефть представляется лучшим инструментом оформления партнерских отношений" с этим новообразованием.

Пока новая Австро-Венгерская империя существует лишь в мечтах, лояльным к Кремлю экспертам и пропагандистам приходится искать более реалистичные способы справляться с трудностями, и они ожидаемо бьют по благосостоянию обычных россиян. Военные аналитики, к примеру, предлагают ввести принудительное распределение выпускников вузов по предприятиям, как это было в советское время.

Однако похоже, что российские власти будут всеми силами стараться избежать непопулярных мер, что вынуждает их искать если не прекращения, но хотя бы приостановки войны или некоторого снижения ее интенсивности. И Украине, и Западу важно понимать эту слабость переговорной позиции Москвы.