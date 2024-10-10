А вот это уже серьезно. Кадыров пригрозил объявить (фактически уже объявил) кровную месть Сулейману Керимову и двум, связанным с ним депутатам Госдумы: "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - сказал он, выступая на чеченском языке (перевод ТАСС).

Такая ситуация стала результатом конфликта Кадырова и Керимова по поводу Wildberries.

А теперь самое главное. За Керимова в этом конфликте вписалась администрация президента и сам Путин. Дело в том, что, как давно известно в московских бизнес-кругах, Керимов регулярно отстёгивает (преимущественно через офшорные схемы, а теперь, вероятно, и через крипту) Вайно, Кириенко, семейке Кабаевой, дочерям Путина, а также его номиналам, типа Ролдугина.

Путин должен защитить одного из своих кошельков. Кадыров не может этого не знать, но все равно угрожает расправой. Похоже Путин теряет контроль над своим чеченским сатрапом.

Видимо, Кадыров считает, что российский диктатор ослаблен войной против Украины и его мнение можно игнорировать. Если Путин не продемонстрирует обратное, также будут думать и другие представители российской верхушки, что для его диктатуры абсолютно убийственно. А если он жестко поставит Кадырова на место - может получить конфликт на Кавказе (как с кадыровцами, так и, в случае их ослабления, с антироссийскими силами), который в момент крайнего напряжения на войне против Украины, Россия вести просто не в состоянии. Таким образом Кадыров загнал Путина в цугцванг, любой дальнейший ход грозит серьезными проблемами.

Апдейт

Тут ещё вот что важно. В российском паханате все конфликты между ворами решает пахан. Именно ему воры жалуются друг на друга, на его суд выносят свои конфликты. Фраеров в воровские разборки втягивать, то есть выносить разборки в публичную сферу - не по понятиям. Именно с этого начался конфликт Пригожина с Кремлем. Не получив поддержки Путина в противостоянии с Герасимовым и Шойгу, Пригожин стал выносить конфликт в паблик. Теперь по этому пути пошел Кадыров, который сделал публичной свою разборку с Керимовым, видимо, не получив поддержки в ней со стороны Путина. Это нарушение субординации и вызов пахану, закончиться всё может открытым противостоянием с Кремлем, как это было в случае Пригожина.