Путин продемонстрировал отсутствие каких-либо намерений поддерживать инициативу Трампа о прекращении огня

Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" минимум трижды обозначил пренебрежение и недоверие к Трампу, отсутствие каких-либо намерений поддерживать инициативу Трампа о прекращении огня и перемирия.

РФ не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам.

Это буквально заявление о недоверии Трампу – и однозначное намерение не доверять его инициативам и дальше. Плюс, в этой реплике вшито утверждение, что Путин не считает Трампа "партнером".

Трамп искренне желает завершения украинского конфликта.

Здесь немаловажный акцент: что именно Трамп хочет завершения "конфликта". Не "мы", даже не "все" - а именно Трамп. Следовательно, точно не Путин. И говорит он об этом почти прямо. Это можно читать как указание, что желания Трампа остаются его желаниями, Путин их воплощать не намерен. Итак, Путин отверг фактически предложения Трампа, поскольку не считает их приемлемыми.

Россия имеет стратегическую инициативу по всей фронтовой линии. Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска - "Я совсем недавно говорил, что мы дожмем Украину, но есть основания полагать, что мы их добьем".

Дополнительное подтверждение, что Путин против даже прекращения огня. Он даже прямо обозначил задачу "уничтожения Украины и украинцев" – "мы их добьем". И это, опять же, никак не сочетается с инициативой Трампа о прекращении огня и перемирия.

Не важно, реально ли Россия имеет силы на "добывание" ВСУ или Украины. Важно, что здесь ни слова о прекращении войны и согласии на план Трампа. Зато все слова прямо противоречат озвученным планам Трампа. Возможно, до Трампа будет донесено содержание этого заявления или даже цитаты. Но в его окружении вряд ли появится кто-нибудь, кто прямо укажет на явное пренебрежение от Путина. Разве Трамп сам это увидел в цитатах.

И если "друг Владимир" настолько далек от идеи прекращения войны – Трампу действительно придется оперативно менять позицию и искать другое решение, как я и говорил в четверг утром на эфире.