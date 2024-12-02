Путин исчерпал все ресурсы. Переговоры уже начались

В очередной раз о начавшихся переговорах, которых нет

• 1 •

Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется участвовать в них (нефть по 50 остается полумифической, но и полуреальной опцией). Собственно необходимость Путина принять участие в переговорах – это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.

• 2 •

Путин исчерпал все ресурсы для поднятия ставок (орешник, даже запущенный на Киев, не меняет ничего). Единственная опция, которая у него остается – попытаться выключить Украину энергетически. Но пока это не удается.

• 3 •

Я уже писал несколько раз, что главная дилемма Путина – психологическая (психиатрическая). Он не достиг и не сможет добиться главной идеи войны – возвращения России статуса геополитического полюса мира и неограниченных полицейских функций на постсоветском пространстве. С другой стороны, продолжение войны означает еще большее погружение в технологическую зависимость от Китая. Но остановка войны означает, что он проиграл. Он – не Россия, а лично он.

• 4 •

А теперь самое важное. Исходя из вышесказанного, следует обратить внимание на то, что его тактика затягивания времени, в ближайшее время может превратиться в другую: выставление таких условий, которые будут заставлять Украину отказаться от переговоров, или точнее от первой этерации пепеговоров, где инициатива полностью находится в руках Вашингтона). В последние недели мы все анализируем американский план Келлага, забывая анализировать повестку дня, которую продвигают россияне. А россияне очень активно начали снова говорить о:

нелегитимность власти в Киеве;

террористичность Киева.

Кроме того, не следует забывать о Стамбульских договоренностях и требованиях по ограничению ракетного оружия и ПВО.

• 5 •

Мы можем допустить, что россияне уже сейчас думают над предстоящими выборами в Украине, где они хоть и не имеют возможности влиять (ватный электорат составляет максимум 15%), думают, как переформатировать под себя политическое поле. В том числе и предъявляя заведомо унизительные требования по недопущению тех или иных игроков к выборам. И здесь они ставят две цели: сделать так, чтобы переговоры сорвала Украина, а если это не удастся, косвенно повлиять на исход выборов. Хотя базовый сценарий для россиян сейчас (повторюсь – сейчас, потому что ситуация очень динамично меняется в ежедневном формате) сорвать первую этерацию переговоров руками Украины.