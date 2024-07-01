Путин готовит теракт на Олимпиаде в Париже?

Будущие 33 Олимпийские игры, которые пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа, ставят много вопросов перед теми, кто будет отвечать за безопасное размещение спортивных делегаций государств, которые Россия считает своими врагами. И уже сейчас нужно быть готовыми к громким терактам, которые российские спецслужбы могут готовить против спортсменов этих стран.

Не исключено, что Путин предпримет попытку через подставных лиц из радикальных исламистов повторить кровавые события теракта на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда, 5 сентября, восемь палестинцев из группировки "Черный сентябрь" проникли в олимпийскую деревню, убили двух израильских спортсменов, еще девятерых взяли в заложники. Позже, в результате плохо организованного штурма, погибли все 9 захваченных спортсменов из Израиля, немецкий полицейский и пятеро террористов.

В Москве хорошо научились находить уязвимые места западной цивилизации. А Европа, наоборот – очень долго недооценивала опасность, исходящую от реваншистской Российской Федерации. Кто теперь может гарантировать, что российские спецслужбы не подтолкнут ХАМАС или другие исламистские группировки на теракты против Израиля или Украины? Ведь французская Олимпиада является прекрасной возможностью для Москвы применять террористические методы там, где у нее нет шансов одержать победу.

Кремль взял за правило: если он хочет дестабилизировать другое государство, то нападение на функции его основных институтов является наиболее распространенным и эффективным. Путинский режим уже давно пытался разорвать цепь снабжения Украины оружием. И это должно подтолкнуть наших европейских союзников к введению более жестких правил безопасности. Ведь те, что действовали в Европе в последние десятилетия – не выдерживают проверки в ситуации повышенного риска, в то время, когда Россия фактически начала необъявленную войну со всем западным миром.

Очевидно, что службы безопасности и полиция европейских государств должны действовать совсем иначе, чем это было до Великой войны России в Украине. Ведь россияне научились очень легко выходить на контакт с ультраправыми и ультралевыми экстремистскими организациями и криминальными элементами. Москва готова заплатить большие деньги за теракты, поджоги и организацию взрывов, чтобы дестабилизировать ситуацию в объединенной Европе.

У европейского политического истеблишмента нет времени на раскачку или долгие обсуждения этой проблемы. Российские террористы уже внутри Европы. ФСБ может также действовать через многочисленные мусульманские и арабские общины, обустроившиеся в Европе, но не желающие натурализоваться, живущие своей обособленной жизнью.

Эти тенденции прослеживаются в европейских странах повсюду. Не стал исключением и Брюссель – столица объединенной Европы. Здесь арабский квартал расположен прямо возле центра города, и с каждым годом он расширяется, создавая большие проблемы не только для бельгийских правоохранительных органов. Такое неинтегрированное в жизнь страны проживание населения является прекрасным объектом сотрудничества с российскими спецслужбами, которые легко находят себе сторонников в этой замкнутой среде.

Диверсанты Путина в Европе стали не только европейской проблемой. Диктатор использует европейский континент как поле битвы, на котором важно ослабить или вообще перекрыть помощь Украине. Кремлевские клиенты в Европе иногда могут даже и не знать, какова истинная цель террористических актов и кто конкретно стоит за их заказом. Для них главное, чтобы заказчик полностью рассчитался, а что будет дальше – их не волнует.

Террористическая Россия в советские и постсоветские годы хорошо научилась организовывать и контролировать террористические группировки по всему миру, и Европа – не исключение. Ведь всегда можно найти недовольных своей жизнью европейцев – нонконформистов и ренегатов, стремящихся присоединиться к могущественным тоталитаристам из России. Плюс – получать регулярное и щедрое финансирование под их крылом.

Задачей для российских "дипломатов" под прикрытием является выявить таких лиц, а работа с отступниками – дело техники. В РФ это отработано десятилетиями. Публично подавая эту работу как покровительство более слабых, которые не смогли вписаться в контекст современной европейской жизни, поэтому и нуждаются в помощи тех, кому они якобы небезразличны.

Причем Кремль будет заявлять, что никаких контактов с такими организациями и террористическими группировками у него нет – мол, те существуют сами по себе, на пожертвования своих сторонников или членские взносы, если это экстремистские политические партии. А между тем – российские спецслужбы работают как партия войны. Они пытаются проникнуть везде в Европе, найти нужных им политических и социальных люмпенов и натравливать их на конкретные цели.

Ранее Москву устраивала позиция Европы, спокойно наблюдавшей за тем, как Путин расширял свою власть, а затем в 2014 году, вопреки международному праву, оккупировал Крым и часть Донбасса. Это дало России шанс подготовиться к наступательной войне против Украины, зная, что европейцы не объединят свои военные усилия вместе с НАТО, и не введут в Украину для помощи контингент войск.

Пришла пора когда-то политически раздробленной Европе понять, что и они косвенно находятся в состоянии войны с Россией. И при неправильном отношении к ситуации, которая сложилась, к непосредственному вступлению в нее у европейцев остается только один шаг. Необходимо помнить, что лучшее, что умеют делать россияне – это проводить теракты и диверсии в странах, которые они намерены наказать по той или иной причине.

Нельзя исключать, что Москва уже запланировала накануне и во время проведения Олимпиады во Франции несколько громких терактов и диверсий на железной дороге и автобанах этого и соседних с ней государств. Российская террористическая сверхсистема раскинула свои щупальца по всей Европе, поэтому надеяться, что Путин не задействует ее при столь благоприятном для себя случае, бесполезно. Тем более что теперь он считает президента Франции Эммануэля Макрона чуть ли не своим личным врагом.

Этим летом в Европе всему миру может быть продемонстрировано, что сильнее – западная демократия или московская тоталитарная система. Естественно, что демократии ограничивают себя с точки зрения возможности силовых действий и применения превентивного насилия к потенциальным преступникам. Но европейская демократия должна быть готова защитить себя.

В настоящее время вызов демократии Кремль готовит во Франции. Для Путина это будет тестирование Европы на готовность к отступлению, определение красных линий и бесконечных разговоров о необходимости соблюдать международное право, на которые диктатор предпочитает вообще не обращать внимания.

Россия хочет увеличить цену, которую должны заплатить европейцы за поддержку Украины. Путинский диктаторский режим сегодня имеет много возможностей для активизации гибридной войны в Европе. Для провоцирования нового конфликта на европейском континенте Москва готова к конкретным террористическим и диверсионным действиям. Для нее важно показать, что, несмотря на все усиленные меры безопасности, Франция не смогла уберечь от нападений украинских спортсменов. А значит, и Европа в целом абсолютно недееспособна и незащищена.

Причем Кремль будет делать все для того, чтобы в большинстве случаев невозможно было окончательно доказать причастность России к терактам и диверсиям. Ну сошли себе поезда с рельсов во время Олимпиады 2024 года, но у вас нет доказательств, что это сделали именно мы. Такой прокси-терроризм, когда хорошо проплаченные преступники, при определенных обстоятельствах, могут быть готовы даже публично взять вину на себя, отводя внимание мировой общественности от московского следа.

Необходимо учитывать и тот факт, что уголовная энергетика в России всегда была высокой. И, в отличие от западных стран, она прочно укоренилась в государственном аппарате еще с начала правления Путина. Поэтому еще одной видимой опасностью для проведения Олимпиады во Франции является привлечение Москвой, кроме своих террористических киберформирований – и частных преступников-хакеров, целью которых будет сеять хаос и путаницу. Ведь если у приглашенных на Олимпиаду спортсменов и зрителей начнут массово исчезать деньги с карточек, а возможность переводов на их счета будет блокироваться, это может спровоцировать большие финансовые проблемы для всех, кто приехал на спортивный праздник.

У гибридной войны Путина с Западом нет четкого концептуального и юридического определения. Если это означает смешанную форму открытой и скрытой войны, то эта форма войны, вероятно, использовалась всегда и не является изобретением России. Разница лишь в том, что ныне технологические и информационные возможности выросли в разы. Но гибридная война работает в обоих направлениях. На любую эскалацию Кремль должен ожидать адекватный ответ. А кибератаки хакеров, организованные Москвой на европейскую инфраструктуру, способны вызвать резкий отпор со стороны Европейского Союза, и соответственно, киберответы на инфраструктуру России.

Война России в Украине – геополитический конфликт, Путин хочет подмять под себя не только Украину, но и всю Европу. Диктатор не чувствует границ своей власти над Российской Федерацией, поэтому он и внешне постоянно замахивается на то, чего никогда не сможет "проглотить". А ему постоянно нужно все больше и больше.

Итак, в скором будущем европейцам нужно ждать организованную Москвой серию подрывов на производствах, схождения поездов с рельсов и пожаров. В этом контексте Украине нужно уже сейчас подумать о том, как обезопасить своих спортсменов на Олимпиаде-24.

Если мы вспомним, как четко, слаженно и решительно действовали украинские спецназовцы во время эвакуации дипломатического Корпуса в Кабуле, когда талибы захватили власть в Афганистане – возникает идея, не стоит ли привлекать тех же специалистов для охраны олимпийской команды Украины во Франции. Ведь существует большая вероятность, что именно украинцы могут стать объектом нападения прокси-террористов Путина во время Олимпиады 2024 года.