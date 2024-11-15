Путь Трампа к великой Америке лежит через Украину

Сложно не согласиться с выводом австрийского военного аналитика Тома Купера – Украина не может выиграть войну с этим политическим и военным руководством. Так как эти менеджеры не уходят и не пытаются изменить себя, то приходится искать другие варианты.

Очевиден вариант – войну может выиграть коллективный Трамп, который хочет сделать Америку снова великой. Столь же очевидно, что Америка не может стать снова великой без победы Украины. Это можно сформулировать и как – Америка должна победить РФ в Украине, если принять московский нарратив о том, что РФ воюет в Украине с США и с Рамштайнской коалицией из 50 государств. Московские нарративы просто не оставили Трампу никаких других вариантов. Московиты в самом прямом смысле дотрынделись.

Нарратив Москвы о войне с "укронацистами" умер, так как марокканцев, чехов или поляков, передавших Украине в рамках Рамштайна танки и другое вооружение даже медведев и лавров не рискуют назвать "бандеровцами". Иначе окажется, что в Европе, Америке, Австралии, Африке и Азии живёт миллиард "бандеровцев". Если посчитать ещё и Индию, то два миллиарда, а может и все три.

В результате коллективный Трамп оказывается перед вопросом, который в 2022 г. Байден задал Зеленскому, что для тебя есть победа Украины? Тот ответил – выход на границу 1991 г. За такой ответ Зеленского следует лишить диплома юриста, поскольку Украина объявила о выходе из СССР 24 августа 1991 г., и соответственно год делится на до и после. К счастью, Байдену ответ Зеленского перевели адекватно.

Так Байден в 2022 г. обозначил для Трампа планку в российско-украинской войне, взяв которую тот сможет сделать Америку снова великой. Разумеется, Байден в тот момент меньше всего думал о Трампе, но получилось, как получилось.

Теперь коллективный Трамп не может понизить её без ущерба для своего имиджа. Иначе партия Байдена обвинит его в сдаче интересов Америки и демократии кремлёвским авторитаристам. Может назвать их и марионетками китайских коммунистов, требующих продолжения гражданской войны с тайваньцами.

О том, что Трамп агент КГБ в Демпартии говорили ещё в его первую каденцию. Теперь республиканцы устроят аудит на тему, как партия Байдена три года приближала победу в Украине. Но этим не ограничатся, и будут стремиться показать, что Трамп может если не за 24 часа, то в кратчайший сроки взять планку, обозначенную Байденом. Если добавить к этому, что Трамп не склонен к полумерам, а республиканцы всегда смотрели на Москву решительней, чем Демпартия, то очевидно, что Трамп не может и не хочет отдать Москве 20% территории Украины в обмен на нечто неизвестное. Разве что Москва предложит ему Чукотку в обмен на Крым, а Камчатку за Донецкую область. Но такой вариант пока никто не рассматривает.

Нужны ли Трампу и США Камчатка и Чукотка? Исчерпывающий ответ на это даёт Пуэрто-Рико, остров в Карибском море вблизи США. На нём с 1967 по 2024 г. прошло семь референдумом о присоединении Пуэрто-Рико 51 штатом к США. На референдумах 1967, 1993, 1998 г. больше 90% пуэрториканцев требовали принять их в состав США. Но "американские империалисты" упорно отказывались это сделать. На референдумах 2012, 2017, 2020 и в июне 2024 г. ситуация стала меняться. Если в 2017 г. присоединиться к США хотело по-прежнему 97% островитян, то в 2020 и 2024 г. немногим больше 50%. "Американские империалисты" упрямо подводят островитян референдумами к мысли, что им не надо становиться 51 штатом.

Это не крымский "референдум", объявленный рашистами на третий день оккупации, и не заочные "референдумы" в сентябре 2022 г. спустя полгода оккупации.

После дня голосования 5 ноября медийная кампания – Трамп сдаст РФ часть Украины не только не стихла, но и прибавила оборотов. У этой кампании три источника.

Первый – Демпартия пытается атаковать республиканцев по инерции от проигрыша на выборах. Это можно назвать арьергардными информационными боями при отступлении. Очень похоже на хаотическую стрельбу. Определённая польза от неё есть – Стармер, Макрон и Рютте этим пользуются и давят на администрацию Байдена, дайте разрешения на удары вглубь рашизма, оружие и деньги, если в Овальный кабинет въезжает Трамп.

Второй источник – совокупный Кремль. Там, как всегда, пытаются выдавать желаемое за действительно и заставляют лаврова делать довольную морду при плохой игре. Но лавров, что с ним не делай, всегда выглядит одинаково уныло, так как с детства хочет на пенсию, а не отпускают. В результате лавров в студии у соловьёва 12 ноября пожаловался, Украина упустила свой шанс со Стамбульским соглашением и теперь всё, что предложит ей Трамп, будет намного хуже. Кремлёвцы накручивают не столько себя, как украинцев, которым лавров и вся пропаганда пытаются внушить – с Трампом у вас всё пропало.

Третий источник – Банковая. Там опасаются, что Трамп придёт и по попе надаёт за всё. Никак не поймут, что им крупно с ним повезло. Трамп обязался сделать великой Америку, а не Украину и рассчитывает в этом на себя, а не на Зеленского. Ему безразличны фамилии пяти-шести топ-менеджеров на Банковой. У Трампа к ним будет одно требование, делать всё по плану и без глупостей от себя, а сколько они там сидят и когда выборы, это для него глубоко вторичный вопрос. Если бы президентом стала Камала Харрис, минимум дважды во время выборов напомнившая Зеленскому про шашлыки 2022 г., то она бы устроила для Банковой серию семинаров о демократии. Но так как "кавеэнщики" никогда не отличались умом и сообразительностью, то по инерции катят на Трампа бочку из-за угла, а Ермак не может запретить им это. Слухи о его всесильности преувеличены.

Путь коллектива Трампа к великой Америке лежит через Украину, а это означает, что он не может отдать Москве ни одного метра украинской земли. Иначе не быть Америке снова великой. Тем более Трамп не может отдать Крым, иначе будет выглядеть вторым Обамой, что неприемлемо для него и всей партии.

Кремлёвцы пытаются утешить себя мыслью, что Трамп бизнесмен и мы предложим ему нечто такое, на что он согласится обменять хотя бы Крым. Но у них нет ничего реального, чем можно соблазнить коллектив Трампа. Чукотку с Камчаткой менять на Крым они вроде как не собираются, а Трампу ни к чему Камчатка с Чукоткой. Он даже Пуэрто-Рико в 2017 и в 2020 г. не присоединил к США, чтобы стать собирателем земель американских. Можно пробовать в кооперации с Нетаньяху предложить Трампу Палестину с Сирией в придачу в обмен на Крым, но кремлёвцы и Нетаньяху не владеют безраздельно Ближним Востоком. На Ближнем Востоке много других влиятельных сил, а Трамп как бизнесмен не ведётся на мистификации.

Поэтому до 20 января кремлёвцы будут наполнять эфир разными своими фантазиями и тупо продолжать военную операцию по занятию южной части Донецкой области, чтобы взять в окружение агломерацию Славянск – Краматорск – Сиверск. Тупо, поскольку всё это придётся вернуть, когда начнутся официальные переговоры с командой Трампа.

На что хватает ума у кремлёвцев, так это не штурмовать Суджу, поскольку Зеленский ещё в августе обещал её вернуть по окончании войны или начала переговоров. Вернёт, так как Суджа для него – это не Иудея и Самария на западном берегу Иордана, а Трамп в такие нюансы не будет влезать. Во всяком случае в ближайшее время не будет, пока кто-нибудь не внушит ему идею об Украине в границах 1918 г.