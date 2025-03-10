Провал путча в Сирии отразился на Украине и переговорах в Эр-Рияде

Мятеж асадистов 6 марта в Латакии при поддержке РФ и Израиля провалился и теперь проступают его последствия, очень неудобные для них. Настолько неудобные, что песков отказался 10 марта комментировать скопление семей мятежников и увлечённых ими людей на лётном поле военной базы в Хмеймиме. Слишком всё очевидно, как и то, что Москва до конца февраля должна была вывести свои войска с баз в Хмеймиме и Тартусе..

Но обе базы крайне важны для Москвы. Особенно авиабаза в Хмеймиме как пункт дозаправки для самолётов, следующих в Африку. Если Москве можно спокойно уйти из порта в Тартусе, так как в силу географии он потерял значение из-за закрытия Турцией в 2022 г. прохода через Босфор военным кораблям РФ и революции в Сирии, то отказ от Хмеймима ломает ей всю военную логистику. Без авиабазы в Хмеймиме новая военно-морская база на Красном море, которую лавров в середине февраля вроде выклянчил у Судана, выглядит как база на Луне. Престижно, но замучаешься снабжать и проку от неё мало.

Поэтому ради сохранения авиабазы в Сирии в кремле готовым были пойти на многое, включая обращение Маши захаровой в ислам с обязательством не пить и не курить, даже сигары. Ради этого кремлёвцы перестали обзывать сирийских революционеров, оказалось, это не экзистенциальный вопрос, и заявили о готовности признать правительство Аль-Шараа. В конце января направили в Дамаск переговорную группу, но та вернулась ни с чем, так как сирийцы потребовали от московитов для начала покаяния, извинений и репараций.

Не помогло даже то, что в Москве лежали тонны сирийских денег, отпечатанных по заказу Асада, и она готова была их передать новым властям. Сделка не состоялась, а 11 февраля полиция Сирии перекрыла для военных РФ сообщение между обеими базами, чтобы кремлёвцы поняли – пора убираться. Сирийцы не намерены прощать русских, тем более что те и не раскаиваются.

В итоге Москва вбухала пачки сирийских денег, лежавших у неё, в организацию путча 6 марта. Путч начался с убийств сотрудников полиции и сил безопасности, так как Аль-Шараа ещё 29 января распустил армию и все партийные военные формирования. Только курды никак не распустят свои и торгуются за условия включения их в новую сирийскую армию. Роспуск армии в Сирии очень испугал Нетаньяху, и он объявил, что оттуда на Израиль будет нападение. Но пока не раскладывает карту, чтобы показать откуда именно готовится удар.

Путч провалился уже на второй день, и разведка Турции сообщила, что его готовили от имени многократно легитимного Асада, живущего в Москве. Турция не только указала на Москву, но и кое-что сделала. В частности, в столице Иордании прошла 9 марта встреча военных, разведчиков и дипломатов Турции, Ирака, Иордании, Ливана и Сирии. На нём приняли заявление о поддержке территориальной целостности Сирии и обратились к Совбезу ООН с требованием повлиять на Израиль, чтобы тот прекратил интервенцию в Сирии и отвёл свои войска к линии размежевания 1974 г.

Де-факто в Аммане сделан шаг к оформлению военно-политического союза из пяти указанных государств. Поэтому песков и решил 10 марта промолчать о роли РФ в путче, поскольку очевидно – из Хмеймима и Тартуса рашистам придётся валить и в ближайшее время. Песков также неожиданно заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде 12 марта не состоятся, но не объяснил почему. Похоже, Москва решила выставить США условием их продолжения оказание Трампом давления на Сирию и четырёх её союзников, чтобы они не активно требовали от РФ уйти с двух военных баз.

Если США примут это условие, то Москва будет наглеть и просить уговорить Сирию отдать ей обе базы лет на 20-50 и обещать оплату. Вопрос, что кремлёвцы готовы за это предложить США взамен, пока остаётся без ответа. Похоже, они и сами ещё не решили.

Как говорится, взмах крыльев бабочки в Сирии изменил глобальную ситуацию. Так как украинские переговорщики встречаются 11 марта в Джиде с американцами, то можно ещё раз махнуть крыльями бабочки и предложить обменять вывод наших войск из Суджи к концу апреля на уход войск РФ из Сирии тоже к этому сроку. Очень интересный ход и не менее интересно, как на него отреагирует Москва.