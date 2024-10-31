Профессии будущего, которое уже наступило

Бедные дети! Какую им выбрать профессию и профиль обучения?

Чтобы тот "профиль" в школе, который ребенок выбрал, помог ему найти соответствующую профессию и работу.

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Тому що прийде влаштовуватись на роботу і скаже: у мене був профіль – фізика. А їй скажуть – немає такої роботи "фізик", окрім вчителя у школі.

Тому зараз стає важливою не назва профілю, а чим ти займатимешся, i що буде у сфері твоїх інтересів та твоєї відповідальності.

Дивлюся я списки майбутніх професій, де перераховуються 20 чи 50 назв. Які вже набили оскому, тому що кочують із одного сайту на інший.

Але ж ви хочете чогось свіженького? В нас воно є.

Я склав свій перелік "100 професій майбутнього, яке вже настало, і воно вже живе поряд з нами. Але додав до нього нові професії, що народжуються сьогоднішнім життям. Навіщо нам чекати? Наприклад, такі, несподівані.

1. Компетист.

Людина, яка розбирається відразу багато в чому, яка не тільки бачить все об'ємно, а й швидко прагне отримати ідеальний кінцевий результат. Вона вміє збирати пазли з різнокаліберних життєвих та бізнес елементів. При цьому в усьому розуміється глибоко та професійно. Такі люди на вагу золота. Вони коштують дорого.

2. Фьюжиніст.

Людина, яка шукає і знаходить де і як можна поєднувати непоєднуване. У неї сильно розвинене почуття протиріччя, але воно їй не тільки не заважає, а навпаки, сприяє складанню вдалих конструкцій як у житті, так і у бізнесі.

Як кажуть у народі, вона вміє "ліпити горбатого до стінки". I додають: Ось, уміє ж!.. Вони коштують дорого.

3. Пріоретист.

Людина, яка відразу визначає, що є пріоритетним, а що другорядним. Це майстер з швидкого вибору вірних і успішних пріоритетів і справжніх цінностей. Не морочиться на дрібницях і трешах. Головний інструмент – вміння миттєво видаляти зайве. Вони коштують дорого.

4. Інформіст.

Людина, яка моментально розпізнає зміст інформації і вміє філігранно її добувати, розпізнавати, аналiзувати, фільтрувати, заломлювати, відбивати, збагачувати та застосовувати.

Причому, лаконічно та цілісно, так, що всім все відразу стає зрозуміло. Вони коштують дорого.

5. Селфіїст.

Він не просто фоткає фотки… Він швидко визначає, як людині себе подати, щоб вона виграшно виглядала хоч на саморобній фотографії, хоч перед публікою, хоч у мережі, хоч перед ким.

Щоб у своєму прагненні до самореалізації та підвищення самооцінки, щоб людина на фотографії и в життi не виглядала смішно та карикатурно, а навпаки, розумно та елегантно.

Він все робить як для себе і створює самодостатніх, комунікабельних і переможних людей (у тому числі і дітей). Вони коштують дорого.

6. Ісканіст.

Шукає та швидко знаходить все, що треба. У нього миттєва реакція, кмітливість і гострий розум. Сильне асоціативне мислення та націленість на кінцевий результат.

Він шукає все те, що ще невідомо людству, або якщо хтось втратив. У тому числі, і смисли життя.

Він уловлює сенси там, де вони слабко проглядаються. Бачить нові патерни та знавець лабіринтів. Тренується в квест-кімнатах, стаючи там чемпіоном зі швидкості та кмітливості. Вони коштують дорого.

7. Мiксбрейнiст.

Це людина, у якої однаково сильно розвинені її біологічний та штучний інтелекти, які завдяки потужній синергії дозволяють вирішувати навіть нерозв'язні завдання.

Така людина не витрачає свій час і нерви на пояснення оточуючим – який з цiх його інтелектів важливіший, і чи не виявиться цивілізація в небезпеці з такими "супер-профі".

А цивілізація на це відповідає: Ви всі на нашій планеті загрузли у кризах і ніяк не можете з них вибратися. Економічних, екологічних, кліматичних, продовольчих, мілітаристських, моральних, освітніх та інших.

Комусь треба рятувати планету. Адже не все ж полетять на Марс... Треба комусь i тут мати першосортні мізки. Тож вони коштують дорого.

Ось так. Говорять, що все це люди вміли робити і раніше, просто це називалося інакше.

Але тут така річ: нові часи – нові пісні.

Нові пісні – нові професії.

Нові професії – надхмарні доходи.

Так що беремо бінокль і дивимося в далечінь – що нас там чекає попереду, та розповідаємо дітям: Ким їм бути.