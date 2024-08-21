Призрак Пригожина веет над российской армией

На фоне успешного украинского наступления в Курской области международные исследователи задаются вопросом, повлияет ли перенос боевых действий на территорию России на уровень поддержки войны и Владимира Путина. К сожалению, не стоит ждать молниеносного воздействия событий на фронте на настроения российского большинства. Население мегаполисов вроде Москвы и Санкт-Петербурга, единственно способное поколебать устойчивость путинского режима, привыкло максимально отстраняться от военных новостей независимо от того, где проходит линия фронта, пишет СЕРА.

Сами же жители прифронтовых областей России, хотя и высказывают претензии к властям за то, что те бросили их на произвол судьбы, пока не готовы переосмыслить свое отношение к войне. Более того, даже те из пострадавших, кто не поддерживал войну, признаются, что, не меняя своих антивоенных взглядов, тем не менее на данный момент желают успеха российской армии, чтобы та освободила их дома.

Российские чиновники, по сообщению независимых журналистов, также сильно встревожены происходящим, однако пока сохраняют "осторожный оптимизм", надеясь на новый приток контрактников. А вот на российских военных и близких к ним радикал-патриотов события в Курской области и поведение Минобороны России и Генштаба ВС РФ произвели эффект, сравнимый разве что с разоблачениями покойного командира ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Первыми, кого непосредственно коснулись бои на приграничных территориях, оказались российские военнослужащие-срочники. Правозащитники сообщают, что буквально завалены сообщениями от родственников солдат, пытающихся найти своих сыновей, отправленных в Курскую область. Иногда к ним обращаются и сами военнослужащие, не желающие принимать участие в боевых действиях. Также появляются сообщения, что российских срочников все чаще заставляют подписать контракт с Минобороны РФ, запугивая в случае отказа отправкой в Курскую область.

Пока родственники пропавших или насильно отправленных на фронт срочников не готовы к коллективным акциям протеста, очевидно, помня судьбу движения жен мобилизованных, которых в итоге объявили "иностранным агентом". Однако, попав против воли на войну, подобные военнослужащие станут своего рода "миной замедленного действия", очагом оппозиции внутри армии.

Второй группой недовольных среди военных и приближенных к ним людей становятся радикал-патриоты, в первую очередь так называемые "военкоры". В первые дни украинского наступления, когда официальные сообщения Минобороны РФ скрывали правду о происходящем и лишь периодически отчитывались о разгромленных ими "украинских диверсантах" и "пресеченных провокациях", военкоры прямо писали о захвате города Суджи украинскими войсками.

Провоенные журналисты, не стесняясь, сообщали о проблемах в организации связи и управления российскими войсками, а также о том, что военнослужащие срочной службы "наравне с пограничниками самоотверженно сражались с превосходящими силами противника". Ряд военкоров прямо написал о личной ответственности главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова за провал обороны и предрек ему скорое увольнение. Агрессивные выпады российских военкоров против Герасимова и нового министра обороны Андрея Белоусова заметили даже украинские журналисты.

Вслед за военкорами подобную риторику подхватили и российские радикально-патриотические сайты. Ультраконсервативный телеканал "Царьград" признал, что в Курской области царит "настоящая смута", а "русским людям дали ложную надежду, что проблему можно решить всего за несколько дней". Игнорируя официальные сводки Минобороны РФ, "Царьград" и другие радиально-правые сайты публикуют "неофициальные новости с фронтов" и вспоминают обвинения, высказанные в свое время Евгением Пригожиным.

Портал News.ru и вовсе назвал Пригожина "пророком", еще год назад предсказавшим прорыв украинцев на территорию России. Журналисты вспомнили, что главе ЧВК "Вагнер" запретили вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, и отметили, что "Пригожин был прав" во всех своих обвинениях. Словом, создается впечатление, что призрак Пригожина наполнил собой информационное Z-пространство вопреки воли Кремля.

В свою очередь, авторы близкого к Министерству обороны РФ сайта "Военное обозрение" продолжали отрицать факты даже после того, как власти официально признали: по данным на 12 августа, под контролем украинских сил оказалось 28 российских населенных пунктов. Автор "Военного обозрения" Александр Ставер заявил, что ему "противно читать… неподтвержденные сообщения о каких-то новых мощных соединениях ВСУ, которые продвигаются, не встречая никакого сопротивления от наших подразделений". В конце он назвал военкоров "агентами противника" и поставил вопрос об их вменяемости.

Другие авторы "Военного обозрения" продолжают предрекать "скорый крах ВСУ" и угрожают Киеву "возмездием", однако их пропагандистские штампы выглядят откровенно скучно на фоне подробных сообщений военкоров: так же, как блекло выглядели год назад российские военные на фоне бунта Пригожина. Похоже, что среди сторонников войны зреет серьезный конфликт между ее активными фанатами и рядовыми коррупционерами.

Вполне возможно, что Владимир Путин в этой ситуации решится "пожертвовать" Герасимовым так же, как ранее пожертвовал Сергеем Шойгу, сняв того с должности министра обороны. Однако очевидно, что военкоры и радикальные патриоты превращаются в серьезную силу, которую уже невозможно напугать угрозой уголовных дел о "дискредитации армии" и другими репрессиями, и эта сила способна создать Владимиру Путину серьезные проблемы.