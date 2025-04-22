Признание Крыма частью России – это открытие ящика Пандоры

О слухах (пока слухи) о возможном признании Крыма русским как реверанс от Трампа.

Ясно, что быстрее всего это так пробивают нашу реакцию и реакцию Европы на прецедент легитимизации силовой аннексии чужих территорий. В Белом доме пытаются понять, на какой уровень компромисса готова Украина.

Для меня ожидаемо, что будет сильное давление на нас, наших европейских союзников "вы же хотите, чтобы перестали убивать украинцев – так вот вам вариант, сохраненные жизнь главная".

Но с другой стороны, мы все знаем логику Путина: "А чего только Крым, а не все сразу? У нас здесь в Конституцию вписано больше новых регионов! Определяйте и ЛНР-ДНР, и Запорожскую и Херсонскую в полном объеме.

Если уже начали оплачивать жизнь по территориям, то оплачивайте полный счет!". Грубо говоря, это ящик Пандоры, который пытаются открыть с другого континента (очевидно, в расчете, что ни их, ни их интересы геополитические последствия не коснутся).

Однако вероятнее всего, что ее замкнут еще до того, как откроют. Ибо на сегодняшний момент чуть ли не во всех регионах планеты почти у всех значимых мировых игроков найдется минимум одна территория с сомнительным для кого-либо статусом. Которую попытаются отжать, как только метод будет легитимизирован с Путиным.

Вот поэтому вероятнее всего ничего фиксироваться не будет: де-факто все реально оккупированное останется за РФ, но никто изменения суверенной принадлежности де-юре не признает. Ну и базовый момент: никакого вступления в НАТО. На это уже публично согласились почти все – и мы, и союзники.

А чего бы и не согласиться, если все очевиднее становится сомнительная оборонительная (не только наступательная) способность НАТО и перспективы формирования нового, более эффективного военного блока. Европейского (как раз Канада "переедет в Евразию").

Но к среде вряд ли что-нибудь получится выяснить – в какой степени это слухи с Крымом, а в какой – подкуп убийцы. От которого Путин вполне может даже отказаться. По вполне прагматичным соображениям.

Ибо последовательность очевидна: щедрость Путина, договоренность о краткосрочном прекращении огня (никакого перемирия или мирного соглашения).

И уже всем очевидно, что немедленно за этим отмена военного времени в Украине и провозглашение выборов. Как безумно опасны для нас. Я бы сказал, на порядок опаснее военного наступления.

Потому что выборы прямо сейчас не принесут Украине и украинцам ничего хорошего: на них без вариантов победит авторитаризм или Россия.