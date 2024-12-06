Приоритеты во время войны

Вчера был на полузакрытой конференции, посвященной (наряду с прочим) поддержке гражданского общества в России. На одной её сессии рассказывали о похищении тысяч жителей оккупированных территорий Украины, пытках, издевательствах, изнасилованиях, массовых убийствах. А на другой говорили, что в России есть гражданское общество и оно даже добивается каких-то успехов, например, в сфере экологии: где-то под давлением активистов вредное производство остановили, где-то токсичную стройку.

Извините, но это как в бородатом анекдоте: или крестик или штаны. Массовый террор и пытки не могут сочетаться с гражданским обществом. В фашистском государстве, ведущем захватническую войну, совершающем чудовищные преступления, просто не может быть никакого гражданского общества. Как не было его в нацистской Германии и СССР. Группы недобитых диссидентов и правозащитников могут быть, но гражданское общество в таком государстве невозможно. В современной России отдельные люди и нелегальные группы много хорошего делают, в том числе для тех же похищенных украинцев, но это не гражданское общество, а героические одиночки.

Невозможно представить, чтобы в нацистской Германии на третий год войны антифашисты боролись с загрязнением окружающей среды. Они занимались гораздо более актуальными для военного времени делами. Германские антифашисты работали на победу союзников в сферах военной пропаганды и разведки, помогали партизанам на оккупированных территориях, наконец, готовили заговор и покушение на Гитлера.

Понятно, что наиболее важна всесторонняя помощь Украине. Что касается антипутинских россиян, пора, по-моему, Западу сделать своим приоритетом поддержку не мифического гражданского общества в России, а их силового сопротивления и прямого противодействия путинскому режиму в гибридной войне со свободным миром.