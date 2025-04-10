Повышение тарифов США: а может, это была афера?

Из новостей. Фондовые индексы США резко выросли на заявлении Трампа о приостановке действия пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая. NASDAQ подскакивает на 7%, следует из данных торгов.

Повторяю здесь мой пост недельной давности. Подозрения подтверждаются. Похоже, что по крайней мере одной из целей (если не основной) безумных (на первый взгляд) решений Трампа может быть большая игра на бирже.

А может быть это просто афера?

Курс акций на бирже и криптовалюты после введения новых таможенных тарифов резко упали. Через какое-то время Трамп неизбежно смягчит драконовские таможенные меры и акции опять взлетят. Так уже было, когда он вводил, отменял, а потом опять вводил новые тарифы на экспорт из Мексики и Канады. Только Трамп, его родственники и друзья знают, когда он опять уронит биржу, а когда даст ей расти.

Старый мошенник и всё его окружение всегда и на всем пытались делать деньги. Нет сомнения, что они и сейчас зарабатывают на инсайде от Трампа, играя на курсе акций и криптовалют. На этом можно делать миллиарды.

Может быть это, вообще, главная цель потрясений, которые устраивает американской экономике Трамп?

А вот ещё мой пост на эту тему, написанный после введения тарифов.

Значит - это кому-нибудь нужно?

Сегодня Трамп и его представители противоречивыми заявлениями качают биржу, то вверх, то вниз. Вначале был вброс о том, что Трамп приостановит решение о введении пошлин против всех стран, кроме Китая - акции пошли вверх. Потом Белый дом объявил это фейком - биржа отреагировала возобновлением падения. Однако вскоре появилась информация, что пошлины все-таки могут быть уменьшены - акции опять пошли вверх. И только что Трамп разразился новыми угрозами Китаю (пятидесятипроцентными пошлинами). Реакция рынка на это предсказуема.

Как там у Маяковского: "Если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно". Если курсы акций целенаправлено раскачивают вверх-вниз - значит - кто-то на этом делает деньги. Уж не тот ли рыжий жулик, который трясет биржу, как медведь яблоню?