Посмеялись с ''креста на лбу'' – поплачьте с себя: почему надо изучать культурную матрицу партнеров и уж тем более оппонентов

Сегодня в украинском ФБ активно обсуждают, улыбаются, смеются с эфира Марко Рубио с крестом на лбу. Вариантов реакции воз и маленькая тележка. Начиная от просто улыбчивых смайликов, до подводок "зовите санитаров".

Но есть одно "но". Эфир был в среду. И у католиков это Dies Cinerum - начало Великого Поста. В этот дедь в восточноевропейской и немецкой католической традиции посыпают головы верующих пеплом. А вот у англоязычных (и частично испаноязычных) католиков как раз священник пеплом рисует крест на лбу.И, соответственно, Рубио донёс до своей аудитории два сигнала:а) Он верующий и практикующий верующий (был на службе до эфира)б) Он не боится демонстрировать свою веру и готов за неё бороться.

А теперь смотрим на кого опирается команда Трампа - христианский консервативный избиратель. И позднейшие решения команды по "борьбе с левацтвом" как раз укладываются в такое мировосприятие.

Поэтому я очень надеюсь, что никто из украинских политиков, кому по рангу может довестись коммуницировать с Рубио не успел проявить уровень своих способностей иронизировать. Ведь перед встречами в США (в отличие от нас) участнику высогоко ранга дают почитать краткую выжимку (или даже психологический портрет) о будущем собеседнике. Стёб с веры для консервативного католика примерно то же самое что плевок в лицо.

По хорошему, надо было бы изучить ценностные основы новой команды и играть на них. Ведь простые разговоры "мы за демократию, инклюзивность и разнообразие" будут плохо заходить и выходить боком.

То же самое касается РФ. Печально, но я не слышал, чтобы у нас была группа занимающаяся профайлингом российского армейского и цивильного руководства. А ведь, или сейчас или позже, с ними придётся вступать в переговоры. Если ты не готов, это не значит, что не готов твой противник. Для иллюстрации можно вспомнить как в период "Минских соглашений" изменилась ТКГ когда в неё зашёл Козак.

Пора учиться или перестать мерять других по своим лекалам. Иначе будет больно и неприятно от провалов в коммуникации.