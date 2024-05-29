Портников и латинины. О чем молчит украинский Facebook

К сожалению, все обсуждение дискуссии Потрникова и Латыниной свелось к банальному ("мы им показали", "имперцы идиоты" или "а что здесь было сказано такого чего я не знал?" и "с россиянами нет смысла разговаривать"). Проще говоря, вся могучая энергия фб-сообщества пошла в свисток.

Далее текст на языке оригинала

Про що, з моєї точки зору, варто було б зараз говорити.

1. Питання історії та історичної памʼяті. Ми протистоятимемо машині, яка продукує тисячі текстів, щодо десятка міфів (частина з них обговорювалася у вищеназваному інтервʼю). І тут у нас є дві великі проблеми. Перша - менеджери, які працюватимуть над створенням нашоі наративноі та контрннаративноі машини. У нас є історики, але є глобальний брак менеджерів від історії. Друга проблема - світоглядна. Нам протистоїть державна машина саме менеджерів, які зламали істориків і тепер наша історія має конкурувати з історичною пропагандою. Для того, щоб воювати в таких умовах потрібно побудувати міцну систему, яка воюватиме одночасно на полі історичної правди і ідеологічної напівправди. Чи готові наші чистоплюі до такої війни - питання не риторичне. Обговорення розмови Портникова і Латиніноі буде квіточками, як тільки ми спробуємо відійти від примітивної глорифікаціі певних епізодів і вийдемо за межі нашого глобусу України.

2. Ми досі не створили і не плануємо створювати наукові центри по вивченню Росії. З однієї сторони - це страшно. Університетам не потрібні ці "зайві непотрібні" теми, які можуть вивести їх із зони комфорту. На більш високому рівні необхідності таких центрів також не бачать. Але проблеми не тільки і не стільки в Росії. У нас нема спеціалістів з питань Китаю, США і взагалі, всіх і всього. У нас катастрофічний брак гуманітарної експертизи - від соціології до філології. Чи можна це змінити? Безумовно так. Але це не змінять одинаки. Це змінить тільки система.

3. Ця дискусія підняла ще одну тему - тему інформаційних воєн як таких. У нас всі про це говорять,але у нас нема реальних експертів з науковим апаратом щодо цих тем. Як би це комусь смішно не звучало, але вийти з нашого порочного кола хайпу буде легше, коли буде написано хоча б дві-три наукові роботи про цей самий хайп (в Росії, між іншим, є про це дисертації, правда, примітивні).

Я можу продовжувати цей список, але суть зрозуміла - нам всім дуже приємно обговорити інтервʼю і забути про все це завтра, як тільки нам дадуть іншу "іграшку" у вигляді нового скандалу.