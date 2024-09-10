Политика Кремля ставит крест на развитии России

Российский режим пока справляется с непосредственным эффектом от санкций, но ничего не может противопоставить их долгосрочному эффекту – растущему технологическому отставанию страны. Наряду с ограничениями доступа к технологиям, в РФ катастрофически снижается качество школьного образования и ощущается нехватка учителей, что делает будущие поколения неконкурентоспособными. Отток молодежи и гибель молодых людей на фронте также лишает Россию будущего потенциала для развития, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

На третий год войны очевидно, что санкции против России не дали того эффекта, который ожидался от них вначале, и не смогли остановить российскую агрессию в Украине. Во многом это связывают с довольно эффективной работой "либерального" экономического блока в российском правительстве. Независимые эксперты отмечают, что при текущих военных расходах ресурса российской экономики хватит на довольно долгое время, и "военный путинизм" способен пережить самого Путина в случае, если режим не столкнется с неожиданными потрясениями.

Однако все аналитики сходятся в оценке долгосрочного эффекта санкций, а именно – в невозможности развивать науку и высокотехнологические отрасли. Еще в первый год войны эксперты прогнозировали, что отрасли, связанные с металлургией, машиностроением и производством электроники, окажутся под ударом, потому что сильно зависят как от поставок импортных комплектующих, так и от западных технологий.

Спустя два года экономисты отмечают, что эффект от санкций в этих областях действительно выглядит очень значительным, хотя и отложенным. К примеру, в сфере телекоммуникаций механизмы нелегального обхода санкций, называемые в России "параллельным импортом", позволяют поддерживать производственные циклы и бесперебойную работу сервисов, но подрывают инвестиции в развитие. Со временем же технологический разрыв будет только нарастать.

Автор Берлинского центра Карнеги, экономист Александра Прокопенко также отмечает, что санкции в технологической сфере "уже лишили Россию возможности разрабатывать новые энергетические проекты на шельфе и труднодоступные месторождения; ограничили доступ к турбинам, технологиям по строительству современных танкеров, локомотивов, автомобилей, сетей связи нового поколения; убрали страну из мировой дискуссии вокруг искусственного интеллекта и квантовых компьютеров".

Помимо технологического отставания, существует еще более отложенный эффект от санкций, касающийся будущих поколений, а именно – деградация системы обучения новых специалистов. Школьное образование в России стремительно деградирует, все больше превращаясь в систему подготовки учеников не к поступлению в престижные учебные заведения, а в пропагандистский инкубатор, воспитывающий новых солдат.

Независимые журналисты выяснили, что в новом учебном году основную нагрузку учащихся составят "патриотические" предметы и внеучебная активность. Так, помимо введенных с начала полномасштабного вторжения "Разговоров о важном", в школах будут преподаваться "Основы религиозных культур" и военная подготовка. Ранее существовавшие "Основы безопасности жизнедеятельности" будут заменены на "Основы безопасности и защиту Родины". Как отмечают разработчики, программа предмета должна включать"знания об элементах начальной военной подготовки" и"требования безопасности при обращении со стрелковым оружием". Также новые стандарты подразумевают "сформированность представлений о современном общевойсковом бое… в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов".

С нового учебного года в 523 школах и 30 центрах практической подготовки колледжей России запустят образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Всего подобные курсы появятся как минимум в 30 регионах России. Еще одним предметом, вводимом в новом году, станет "Семьеведение", в рамках которого школьников будут пытаться вводить в "традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей" и сформировать у них такие "просемейные ценностно-смысловые установки", как "брачность, многодетность и целомудрие".

Все эти предметы не только способствуют идеологической индоктринации детей, но и идут в ущерб "обычным" предметам, нацеленным на получение знаний. Совмещать образование с пропагандой становится еще труднее на фоне сокращения числа учителей. Независимые журналисты со ссылкой на Министерство просвещения РФ отмечают, что число учеников в школах непрерывно растет с 2010 года, тогда как в 2023–2024 учебном году почти в трех четвертях регионов (61 субъект России) на работу устроилось меньше педагогов, чем уволилось.

Нехватку учителей школы стараются компенсировать повышенной нагрузкой на оставшихся. В 2023–2024 учебном году один учитель в среднем вел 27 уроков в неделю, тогда как для эффективной работы рекомендуется проводить не больше 18–20 уроков. При этом в 15% открытых вакансий учителям предлагают минимальную оплату труда, установленную в России, — 19 242 рубля (около $225). В результате педагоги вынуждены подрабатывать уборщиками, что также не может не сказываться на качестве образования.

Еще хуже обстоят дела на оккупированной территории Украины, где лучшие педагоги отказываются переходить на российские образовательные стандарты и продолжают "подпольно" обучать детей онлайн в рамках украинских учебных программ. В итоге оккупационным властям приходится искать новых учителей, а лучшие учебные заведения регионов переживают кризис.

Еще одним долгосрочным, но, пожалуй, самым страшным последствием нынешней войны является физическое уничтожение нового поколения россиян – тех, кто в иных условиях мог бы стать основным двигателем передовых технологий и специалистами, способными развивать страну. И с каждым годом система отправки вчерашних школьников на фронт становится все эффективнее.

С 1 ноября на территории всей России начинают действовать электронные повестки, после отправки которых призывнику автоматически запрещается выезд за рубеж. Параллельно с этим заработает реестр воинского учета, который переводит работу военкоматов в электронный формат и даст возможность получать данные из различных источников, включая Федеральную налоговую службу, МВД и Пенсионный фонд. Уклонистам грозят разные наказания от штрафа до лишения свободы, а срочников все чаще отправляют в зону боевых действий.

"Вымывание" молодых и трудоспособных россиян заметно уже сейчас, но с годами эти потери приобретут еще более катастрофический характер.