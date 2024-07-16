Покушение на Трампа: о последствиях говорить рано

А я согласен со словацким премьером Р. Фицо, что покушение на него и бывшего президента США Д. Трампа имеют схожий характер. Больше скажу: у них одинаковое происхождение.

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Справа у тому, що у світі останнім часом з’явилось багато політиків умовно правого спрямування, яки хочуть якщо не зруйнувати, то серйозно похитнути світовий безпековий порядок. І спільнотам тих країн, де з’являються такі політики, це не дуже подобається — вони готові на повільну трансформацію, але не різкий злам. Бо підсвідомо він сприймається як нестабільність і небезпека. Краще за інших такі настрої відчувають всілякі психопати — вони взагалі дуже сенситивні, і беруться за зброю.

Тобто, це така захисна імунна реакція соціального організму на тих, хто потенційно загрожує непередбачуваністю та потрясіннями.

Проте казати, що Трамп після замаху вже виграв вибори, не можна. До виборів ще три місяці, кандидати у США, м’яко кажучи, непересічні, тому може відбутися багато чого, що перекриє цей замах.

Єдине, що можна стверджувати — те, що різні судові варіанти відсторонення Трампа від виборів вже не спрацюють. Бо судді навряд чи захочуть бути знаряддям такого юридичного замаху.

Насправді проблема виборів у Штатах — не в непередбачуваності Трампа, а у прогресуючий непереконливості Байдена. Якби демократи свого часу висунули молодого енергійного кандидата, то він би легко виграв у Трампа, бо тоді той здавався би літнім неадекватом.

Між іншим, не бачу, чим загрожує потенційне обрання Д. Трампа Україні. У США є інституції, є політика, є стратегія. Якщо певні рішення прийняті Конгресом і Сенатом, то будь-який президент буде змушений їх виконувати. Нагадаю, що перші "Джавеліни" потрапили в Україну під час президентства Трампа. А що до мирних планів, то краще послухати не передвиборчі заяви Трампа, а його інаугураційну промову. Якщо вона відбудеться.

В решті решт, Україні потрібно вибудовувати власну сильну політику, а не гадати по віночках та картах Таро, якого нареченого нам пошле доля у вигляді американського електорату.