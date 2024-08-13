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Война в Украине

Показательная реакция мира на Курскую операцию

Александр КочетковАлександр Кочетков

Показательная реакция мира на Курскую операцию
Показательная реакция мира на Курскую операцию

Почти все сейчас очень внимательно следят за ходом спецоперации в Курской области — какая площадь контролируется ВСУ, населенные пункты, перспективные направления дальнейших ударов. Но не менее важно и то, что в связи с Курском происходит и на дипломатическом фронте.

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І тут маємо дуже показову реакцію.

Китай за традицією чекав мало не тиждень, надаючи недоімперії можливість якось виправити ганебну для Кремля ситуацію. Не дочекався і виступив з фактичним повторенням своїх теоретичних миротворчих тез — треба прагнути до переговорів, уникати провокацій, бла-бла-бла. Ні про що.

 

Північна Корея та Іран взагалі промовчали, ніби нічого і не сталося. Найближчі союзники не вважають, що росію треба публічно підтримати, а Україну розкритикувати. Тобто, сама влізла у халепу, сама і вилазь як знаєш. Це на відміну від самої рф, яка у розпачі звертається до ООН.

Ще більш цікава реакція країн, залежних від росії — учасниць ОДКБ. Ну, батька Лукашенка звично несе всіляку дурню про нібито напад українських дронів, пересуває до кордону і назад бронетехніку, всіляко створюючи вигляд, що він би і допоміг союзній державі, але самому доводиться відбивати страшенну НАТІвську навалу.

Інші країни ОДКБ або демонстративно не відреагували, або, як Вірменія, натякнули, що оскільки їм не допомагали проти Азербайджану, то і вони не зобов’язані. А Казахстан, який зараз зближується не тільки з Китаєм, але й з США, взагалі висловився максимально чітко: план нападу на Україну з нами не погоджували, з якого дива ми маємо розгрібати наслідки цього нападу?

Можна вважати цей вислів Астани з приводу Курської операції фактичною епітафією щодо блоку ОДКБ, на складання до купи якого Москва витратила чимало часу та ресурсів.

Офіційний Вашингтон робить вигляд, що нічого особливого не сталося — Україна користується міжнародним правом захищати себе від агресії. Зате прихильники Україні у Сенаті і Конгресі аплодують нам у захваті.

І при цьому відверто дивує позиція Великої Британії, яка так і не надає нам дозвіл на використання далекобійних ракет "Шторм Шєдоу" по Курській області. А вони були б дуже у нагоді. Тим більше, що офіційно розповсюджуються фото українських Ф-16, де на пілонах висять американські ракети АІМ-120. Дальність цих ракет "повітря-повітря" майже 200 км, і вони летять не по координатах, а за радіопеленгом, тобто, державних кордонів ці ракети на помічає.

 

Виходить, Штати не проти, а ось Британія, про яку, до речі, ходять чутки, що її фахівці дещо допомагали у плануванні Курської операції, свого дозволу не дає. Дивно це. І натякає, що ще не вечір, і цілком можлива друга частина Марлезонського балету.

 

"Realpolitiк" — вона прагматична і цинічна. В ній якщо почав порушувати правила, то маєш швидко і переконливо завершувати на свою користь. А якщо твоя авантюра повертається до тебе додому, то ти автоматично стаєш лузером. З усіма наслідками.

Источник:facebook.com

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