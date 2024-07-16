Почему шахеды стали залетать на территорию Беларуси

Шахеды из Беларуси

Уже несколько раз в ходе российских атак шахеды пролетают над территорией Беларуси. Иногда "возвращаются", так и не попытавшись поразить цель на территории Украины (был пролет более 300 км от Гомельской до Витебской области и дальше в РФ.

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Виникає запитання: що це могло значити?

І тут є дві версії, які перетинаються в логіці розвитку процесів.

1. Китайський фактор

За останні два тижні в Білорусі було 2 делегації НВАК та одне спільне навчання. З огляду на специфіку (профіль) делегацій, можна зробити висновок, що є вірогідність появи на території Білорусі китайської військової присутності. Це не буде базою, але чимось на зразок центру реагування створення яких передбачено документами ШОС (а Білорусь стала учасником цієї організації три тижні тому). Щобільше, міністр закордонних справ Білорусі під час візиту до КНР на зустрічі з Ван І підкреслив, що Білорусь підтримує Китайський план врегулювання по Україні. Пікантну деталь розігнали в англо- та російськомовних версіях Сіньхуа та Женмінь Жибао. Чому пікантну? Тому що Путін під час візитів до КНДР та В'єтнаму два рази заявив про що план КНР для РФ є неприймальним.

В такому разі проліт "шахедів" може бути демонстрацією для китайських товаришів, що Білорусь в питаннях безпеки є несуб'єктною та РФ може там робити що схоче.

Другий фактор - можливості гри на українську публіку.

Тут довго розписувати не варто. Просто уявить собі, що одного дня в Білорусі збивають шахеди, що летять в сторону України. Роблять це на тлі того, що наші західні партнери на таке поки що не наважилися. Далі матимемо гарну пресу в Україні, більш того, кейс стане темою №1 на певний час. А якщо буде повтор, це вже вплив на громадську думку та запрошення українських еліт до розмови.

І тут маємо підваріанти. Така вірогідна гра зі збиттям може бути частиною погодженого з РФ плану підготовки до перемовин (та участі Лукашенки хоч "на полях").

другий варіант (яки не виключає перший) - це китайський трек. І тоді збиття стане можливим лише після того, як КНР остаточно зафіксує наміри забезпечити присутність НВАК на території Республіки Білорусь. Але це тако ж є проявами консультацій про можливі переговори про заморожування війни в Україні, бо КНР беззаперечно буде одним з учасників і, з огдялу на географію, має потребу в наявності біля українського кордону власних сил, хоча б, спостереження.