Почему отдельный россиянин не чувствует ответственности за войну в Украине

У русских понятиях человека нет — есть власть и народ. Поэтому они не понимают Украины, не понимают Европы и Америки.

Поэтому россияне принципиально не способны понять, что каждый из них несет долю коллективной ответственности за войну. Нет ответственности — нет раскаяния. Нет раскаяния — нет выхода из замкнутого круга.

Система будет снова и снова порождать авторитаризм и войну. Кто бы ни был президентом — Путин или Навальный, Ельцин или Брежнев, Ходорковский или Патрушев. В системе отсутствует базовая настройка, и ее не установить даже за несколько поколений.

Выход только один – поменять саму систему, изменить ее идентичность. Российская империя не способна измениться, но появление на ее территории независимого Татарстана, молодой демократически настроенной Сибири, базово демократического Башкортостана, шариатского Дагестана, олигархической Югры, проевропейской Ингрии перевернет страницу и начнет новую историю.