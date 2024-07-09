Почему на саммит НАТО не пригласят Украину

Пригласят ли Украину к членству в НАТО на саммите?

Нет, потому что на это нет политической воли и согласия.

Правительства и парламенты нестабильны, политики нерешительны, никто не имеет видения и стратегии, как завершить войну, и главное – что делать с Россией.

Скажут ли Украине, что она сама виновата?

Очевидно, скажут. Никто же не скажет "мы сами виноваты".

В какой форме это скажут?

Делайте реформы, боритесь с коррупцией, и настанет день.

Значит ли это, что причина коррупции?

Нет, причина в другом, смотри пункт первый.

Значит ли это, что у нас нет коррупции?

Нет, он у нас есть, но причина не в этом.

Нужно ли с ней бороться?

Обязательно, но членство в НАТО – это о другом.

Что делать, чтобы нас пригласили в НАТО?

То же, что мы и делали: внедрять реформы, бороться с коррупцией. А также укреплять демократию и улучшать систему управления. Внедрять стандарты НАТО. А еще — сформировать образ победы и создать на его основе коалицию победителей, которые будут совместно понимать, как завершить войну и как установить постоянный мир.