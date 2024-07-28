Почему для государства выгоднее экспортировать товары с добавленной стоимостью?

На примере зерна.

Зерно – это сырье. В его производстве задействовано меньшее количество людей. Зерно – это комоди, а значит – есть зависимость от мировых цен.

А печенье?

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Для виробництва печива потрібні:

Млин (щоби зробити борошно), а значить — борошномели.

Виробнича лінія для виробництва печива — а це сотні людей з різним функціоналом та посадами.

Маркетинг та комунікації, щоби створити бренд і тримати його.

Печиво — це також виробництво пакування, логістика, витрати на харчування співробітників.

Окрім борошна можна використовувати іншу українську сировину: яйця, молоко, ягоди та фрукти, масло, жир, маргарин тощо.

Печиво створює замовлення для інших українських компаній!

Виробництво потребує обладнання. Переважно воно імпорте, але його можна локалізувати. А значить — роботу отримують інженери, механіки та науковці.

Міжнародна торгівля (коли ви продаєте печиво в інші країни)— це також взаємодія та обмін знаннями з закордонними партнерами.

Чим популярніший товар (попит на нього високий), тим більше його можна виробити, більше прибутку отримати, розширити виробництво, зробити більше замовлення для партнерів.

Це дуже приземлений та простий приклад — чому додана вартість для держави краща.

Бо державі потрібна не тільки експортна валюта, але й — більше робочих місць, податки, зрозумілий план зростання економіки, зменшення залежності від комодіті.

Звичайно, що і зерно потрібно продавати, але орієнтуватись виключно на експорт сировини — хибно.