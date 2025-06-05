Плюсы и минусы ручной клади и зарегистрированного багажа: отличия в размере, стоимости и комфорте, а также преимущества для пассажира

Регулярные путешественники, которые часто летают, рано или поздно задумываются, упаковывать легкий багаж или полный чемодан. Что лучше – ручная кладь или зарегистрированный багаж? С одной стороны, можно взять нужные вещи в кабину и не платить за багаж. С другой стороны, иногда нужна возможность упаковать большее количество вещей и не беспокоиться, что громоздкая сумка не поместится на тесной верхней полке.

Учитывая сборы, время ожидания, риски повреждения или потери багажа, вопрос, что лучше взять с собой в авиапутешествие – ручную кладь или багаж, сводится к определению вашего главного приоритета во время поездки. Деньги, комфорт или время? Какой из этих факторов преобладает, тот и определит, как пройдет ваше следующее путешествие.

Этот путеводитель с плюсами и минусами ручной клади и зарегистрированного багажа поможет вам сделать правильное решение.

Дискуссия о зарегистрированном багаже

Определите, какой багаж лучше взять с собой, отдельно для каждой поездки. Источник: Image takenapic/Pixabay

Эксперты по путешествиям из Travel Made Simple убеждены, что летать с ручной кладью гораздо легче и спокойнее, ведь в таком случае авиакомпания не может потерять ваш багаж. Кроме того, SITA приводит положительную статистику, что авиационная отрасль сократила количество утраченного багажа на 50%. Однако остается риск попасть в оставшиеся 50%, а поврежденный или потерянный багаж – это кошмар для любого путешественника.

Перед полетом путешественникам следует напомнить себе о своих правах по багажу и действиям, которые можно предпринять, если багаж потеряется в транзите или будет поврежден. Некоторые путешественники пытаются защитить себя другими способами, летая исключительно с ручной кладью. Остальные же предпочитают оплатить сбор за багаж, чтобы не пытаться вместить все необходимое в компактную ручную сумку.

Размышляя о том, что лучше – ручная кладь или зарегистрированный багаж – перед путешествием, не ищите идеального ответа для всех случаев. Лучше определите, какой вариант подходит для вашей следующей поездки.

Вопросы, которые стоит задать себе перед путешествием:

Нужно ли вам дополнительное пространство для сувениров? Сможете ли вы отправить их по почте, если это необходимо, или везти их с собой обратно?

Хватит ли вам нескольких вещей в этой поездке или у вас запланировано несколько активностей, требующих разнообразного гардероба?

Вы предпочитаете возить с собой больше вещей во время путешествия или чувствуете себя свободнее с минимальным количеством вещей?

Если вы возьмете только самое необходимое, придется ли покупать что-нибудь на месте? Не превысит ли это стоимость зарегистрированного багажа, куда можно было бы взять все из дома?

Вы готовы взять все свои вещи с собой в самолет, а не оставить их на регистрации?

Что такое ручная кладь?

Ручная кладь – это багаж, который путешественники могут взять с собой в кабину самолета. Зарегистрированный багаж, напротив, сдается для перевозки в грузовом отсеке самолета.

В салоне авиалайнера предусмотрены места для хранения ручной клади – под сиденьями или в верхних багажных полках. Обозначение ручной клади варьируется в зависимости от авиакомпании и страны, например "hand baggage" или "cabin luggage".

Что можно перевозить в ручной клади?

Плюсы и минусы ручной клади и зарегистрированного багажа убедительны с обеих сторон дискуссии. Но перед окончательным решением следует тщательно рассмотреть, что можно перевозить в ручной клади.

Идеальный способ путешествовать с уверенностью – всегда проверять правила авиакомпании, чтобы не взять запрещенные предметы. Но для начала можно придерживаться базового списка вещей, которые можно паковать в ручную кладь:

проездные документы, паспорт;

деньги;

ценные вещи, такие как ювелирные изделия;

лекарство, которое вы принимаете регулярно;

электроника;

средства гигиены (зубная паста, щетка и т.п.).

Каковы максимальные размеры ручной клади?

Согласно рекомендациям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), максимальные размеры ручной клади составляют: длина – 56 см (22 дюйма), ширина – 45 см (18 дюймов), глубина – 25 см (10 дюймов). Эти ограничения включают все боковые карманы, ручки, колеса и т.д.

Эти правила не универсальны. Отдельные авиакомпании могут изменять требования к размерам и весу ручной клади. Это зависит от разных факторов, таких как модель самолета или класс бронирования. Поэтому, чтобы избежать проблем с ограничениями на ручную кладь в аэропорту, внимательно изучите правила авиакомпании, которой вы планируете лететь, прежде чем упаковывать ручную кладь.

Какие отличия между зарегистрированным багажом и ручной кладью?

Чтобы решить, что лучше для вас – зарегистрированный багаж или ручная кладь, сравните основные отличия: ограничение по размеру и доступ к сумке во время полета.

Ручная кладь более компактна и имеет значительно более низкий весовой предел, чем зарегистрированный багаж. Ее берут в салон самолета, в то время как багаж перевозят в грузовом отсеке, который недоступен пассажирам во время полета. После приземления, если у вас есть только ручная кладь, вы можете сразу покинуть самолет и заняться запланированными делами. Если вы путешествуете с багажом, вам нужно пройти в зону выдачи багажа и ждать своего чемодана. Это и составляет основные отличия между зарегистрированным багажом и ручной кладью.

Есть ли ручная кладь и личные вещи одним и тем же?

Ручная кладь и личные вещи – это разные категории багажа. Источник: Image pressfoto/Freepik

Разница между этими двумя категориями несколько размыта, но все же ручная кладь не тождественна личным вещам. Обе категории сумок пассажир берет в салон и размещает в верхних багажных полках или под сиденьем.

Однако размеры личных вещей компактнее, чем разрешенные для ручной клади. Например, American Airlines установила следующие ограничения для личных вещей: 18x14x8 дюймов (45x35x20 см) и менее, тогда как максимальный размер ручной клади для этой компании составляет 22x14x9 дюймов (56x36x23 см).

Как пример, к личным вещам пассажира могут относиться маленькие сумочки, кошельки, сумки для ноутбуков и т.д. Обычно пассажир может взять одну такую вещь вдобавок к ручной клади.

Или бесплатная ручная кладь?

Относительно оплаты за ручную кладь политика авиакомпаний разнится. Некоторые перевозчики позволяют бесплатно перевозить как ручную кладь, так и личные вещи. Остальные позволяют не платить только за личные вещи, которые помещаются под сиденье, но за небольшую сумку, которую нужно разместить в верхнем отсеке, приходится доплачивать.

Что такое зарегистрированный багаж?

Зарегистрированный багаж – это сумка или чемодан, который пассажир сдает в аэропорту. Этот багаж находится в грузовом отсеке самолета. Причины сдачи багажа могут быть разными: размер, вес или наличие предметов, которые запрещено перевозить в ручной клади. Преимущества зарегистрированного багажа над ручной кладью заключаются в том, что пассажир может взять с собой большее количество вещей и не должен носить сумку с собой в аэропорту. Кроме того, в зарегистрированный багаж разрешено паковать некоторые предметы, запрещенные брать в ручную кладь.

Какие разрешенные размеры зарегистрированного багажа?

Хотя этот тип багажа значительно больше по размерам и весу, чем ручная кладь, он также имеет максимальные ограничения. Они отличаются в зависимости от авиакомпании, региона и страны, но обычно имеют следующие параметры: вес до 50 фунтов (23 кг) и размеры по сумме длины, ширины и высоты 62 дюйма (157 см) или менее. Как и в случае с ручной кладью, проверьте разрешенные параметры перед упаковкой чемоданов во избежание неприятных ситуаций в аэропорту.

Сколько стоит зарегистрировать багаж?

Многие путешественники считают, что ручная кладь лучше зарегистрированного багажа, поскольку последний дороже. Сборы по сдаче багажа варьируются в зависимости от авиакомпании, количества сданных единиц и пункта назначения.

Некоторые авиакомпании имеют разные способы поощрения пассажиров сдавать багаж в грузовой отсек. Например, они предоставляют скидку или отменяют плату за багаж, если пассажир бронирует билет в премиум-классе, имеет элитный статус клиента авиакомпании, кредитную карту с условиями бесплатного багажа или получает скидки для военных. Southwest Airlines, например, позволяет бесплатно сдавать первые две единицы багажа.

Багаж, ручная кладь и очереди

Количество багажа определяет скорость процесса регистрации. Источник: Image wavebreakmedia_micro/Freepik

Авиапутешествия всегда связаны с ожиданием в очередях. Выбор багажа, который вы берете с собой в аэропорт, может повлиять на то, как долго и в каких очередях вы будете стоять. Например, если вы не сдаете чемодан в багаж, вы сможете пройти мимо очереди на стойке регистрации прямо до проверки безопасности с ручной кладью и электронным билетом.

Однако, если вы сдали багаж и путешествуете без ручной клади, вы, вероятно, скорее пройдете через очереди TSA. Но по прибытии вам придется ждать свой багаж в зоне выдачи.

Что лучше – сдать чемодан в багаж или взять как ручную кладь?

Airlines for America провели опрос авиапутешественников по поводу того, как они предпочитают путешествовать – с ручной кладью или зарегистрированным багажом. Результаты оказались интересными: большинство из них предпочитают сдавать багаж, даже несмотря на рост сборов за регистрацию.

Авиакомпании активно поощряют путешественников сдавать багаж, поэтому идея сэкономить, беря только ручную кладь, не всегда актуальна. К примеру, если вы доплачиваете за приоритетную посадку, чтобы держать сумку рядом, вы заменяете одну платную услугу другой. Рассмотрите несколько вариантов:

пассажир может сэкономить, взяв сумку в качестве ручной клади (убедившись заранее, что авиакомпания не взимает за это плату);

пассажир может сэкономить время, оплатив приоритетную посадку и взяв сумку с собой;

пассажир хочет путешествовать максимально комфортно, поэтому сдает багаж, удостоверившись, что все необходимые на ближайшее время вещи упакованы в ручную кладь.

Выводы

Размер – не главное отличие между багажом и ручной кладью. Определите, что вы возьмете с собой в поездку, учитывая тип поездки, время ожидания, стоимость багажа и вашу физическую способность носить сумки. К примеру, если вам нужно быстро пройти через аэропорт, чтобы успеть на стыковочный рейс, ручная кладь, которую придется нести в руках, может стать проблемой.

Ручная кладь и багаж имеют свои плюсы и минусы. Учтите их, чтобы сделать лучший выбор для вашей конкретной поездки.