План привлечения молодых в армию. Что с этим не так?

По-моему, слишком резкая реакция многих блоггеров и не-блогеров на план по привлечению 18-24-летних в армию – она вовсе не об этом плане.

Она о том, что те, кто сейчас добросовестно находятся на службе, чувствуют себя униженными. Людям просто дали повод сказать о своем страдании, и вот они о нем стали говорить.

Я раньше говорил: кроме тех, кто ВЖК в армии, у нас по большому счету больше никого не будет!

То войско, которое есть – другое не дано. Оно, то, что есть наша надежда и опора. Именно это войско нужно ласкать и лелеять.

Чем дольше человек воюет – тем больше других равных, благ он должен получать.

Ставка на новых – проигрышная, потому что новых – мизер, а старых – сотни тысяч.

А еще – качество. За битого двух небитых дают.

***

Говорят, что поток мобилизующих в армию людей небольшой, что вытекает из армии СЗЧшниками, убитыми, пропавшими без вести и ранеными тоже немало.

Но я знаю, что если нормально уложиться в тех золотых, кто еще остался, то у нас все получится.

Не только количества людей нужно мыслить – но и их качественными характеристиками. На войне бывает так, что один человек может стоить 10 других. И наоборот, какой-то бестолковый или зловредный солдат может нанести своим же вред. Потому ценность бойца может изменяться как в десятки раз по абсолютной величине, так и менять свой знак.

Главными должны быть цифры человеческой массы, а сумма качеств личностей.

Еще раз – количество мобилизованных и количество потерь не объясняет достаточно изменение боеспособности войска. Гораздо большую силу имеет морально-психологическое состояние тех, кто сейчас служит, их организованность. востребованность, реализуемость, профессионализм, обученность и мотивированность.

Сколько надежды есть у них на самих себя – столько у нас и есть шансы на победу.

Правило "лучшее – новичкам" ошибочно, противоположно тому, что нужно делать. Конечно, новичков следует привлекать. Но надо все же больше всего наделят тех, кто наиболее опытный, ловкий, успешный, устойчивый. Тогда и новички подтянутся – потому что они будут заходить не в постепенную деградацию условий службы, а в процесс роста, как собственного, так и армии в целом.