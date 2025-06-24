Перемирие в Иране. Предварительные последствия и прогнозы по Украине

Во всей этой истории сложилась почти идеальная патовая ситуация: Израиль хочет сменить режим в Иране, но не может; США теоретически могут снять режим аятолла, но не хотят. Иран не хочет и не может воевать, но хочет сохранить режим; Китай просто ожидает, но против большой войны; Россия одновременно хочет войны, которую не готова снабжать оружием и при этом главная цель Путина - не поссориться с Трампом. Будет ли этот мир относительно продолжительным, прежде всего зависит от Израиля. Все остальные игроки не хотят эскалации (Россия здесь не является игроком). Вернее, вчерашний визит министра иностранных дел Ирана в Москву будет продаваться Трампу, как посредничество. Но все прекрасно понимают – Россия здесь не игрок. Что касается нашей войны, то сегодня мы, на первый взгляд, вернулись в ситуацию "минус две недели". Но здесь есть два важных новых фактора: раскол Европы в вопросах Изоаиль-Иран (менее важен) и новые рейтинги Трампа, которые наверняка все-таки пойдут вверх после перемирия. Это тот фактор, который будет тормозить возможности давления на Трампа по поводу санкций против России. Быстрое окончание войны резко уменьшает угрозу того, что США не будут продавать нам оружие. Отказ Трампа приехать на саммит НАТО – это во многом тот же "трюк", что и со срочным отъездом из G-7. Трамп не хочет сейчас говорить об Украине и России и подвешивает Европу в главном вопросе – вопросе безопасности. Я говорил и продолжаю считать: для нас сейчас важнейшими переговорами являются переговоры в треугольнике США – ЕС – Украина, где есть три вопроса: пошлины (вопрос подвешен на несколько месяцев), безопасность (вопрос пока даже не рассматривается) и вопросы нашего мира (вопрос переносится на после летнего наступления Путина). Трамп очень хочет одновременно получить преференции от "предложений Дмитриева" и заставить ЕС согласиться на перенесение высокотехнологичных производств в США. И это будет главной темой кулуарных дискуссий лета и возможно реальных переговоров осени. От результативности этих переговоров будет зависеть вопрос мирных переговоров по Украине.

Я здесь сознательно выношу за скобки переговоры США – Китай, потому что, похоже, у Трампа здесь пока нет козырей. Ему важнее перетащить на свою сторону Европу.