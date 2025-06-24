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Перемирие в Иране. Предварительные последствия и прогнозы по Украине
- Во всей этой истории сложилась почти идеальная патовая ситуация: Израиль хочет сменить режим в Иране, но не может; США теоретически могут снять режим аятолла, но не хотят. Иран не хочет и не может воевать, но хочет сохранить режим; Китай просто ожидает, но против большой войны; Россия одновременно хочет войны, которую не готова снабжать оружием и при этом главная цель Путина - не поссориться с Трампом.
- Будет ли этот мир относительно продолжительным, прежде всего зависит от Израиля. Все остальные игроки не хотят эскалации (Россия здесь не является игроком). Вернее, вчерашний визит министра иностранных дел Ирана в Москву будет продаваться Трампу, как посредничество. Но все прекрасно понимают – Россия здесь не игрок.
- Что касается нашей войны, то сегодня мы, на первый взгляд, вернулись в ситуацию "минус две недели". Но здесь есть два важных новых фактора: раскол Европы в вопросах Изоаиль-Иран (менее важен) и новые рейтинги Трампа, которые наверняка все-таки пойдут вверх после перемирия. Это тот фактор, который будет тормозить возможности давления на Трампа по поводу санкций против России.
- Быстрое окончание войны резко уменьшает угрозу того, что США не будут продавать нам оружие.
- Отказ Трампа приехать на саммит НАТО – это во многом тот же "трюк", что и со срочным отъездом из G-7. Трамп не хочет сейчас говорить об Украине и России и подвешивает Европу в главном вопросе – вопросе безопасности.
- Я говорил и продолжаю считать: для нас сейчас важнейшими переговорами являются переговоры в треугольнике США – ЕС – Украина, где есть три вопроса: пошлины (вопрос подвешен на несколько месяцев), безопасность (вопрос пока даже не рассматривается) и вопросы нашего мира (вопрос переносится на после летнего наступления Путина).
- Трамп очень хочет одновременно получить преференции от "предложений Дмитриева" и заставить ЕС согласиться на перенесение высокотехнологичных производств в США. И это будет главной темой кулуарных дискуссий лета и возможно реальных переговоров осени. От результативности этих переговоров будет зависеть вопрос мирных переговоров по Украине.
Я здесь сознательно выношу за скобки переговоры США – Китай, потому что, похоже, у Трампа здесь пока нет козырей. Ему важнее перетащить на свою сторону Европу.