Переговоры стартовали: через три месяца станет известно о результате

1. С сегодняшнего дня есть примерно до трех месяцев, за которые станет ясно, будет ли этот раунд переговоров результативным.

2. Многие пишут: Трамп первым набрал, значит Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухравнен: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На низшем – жестко предупреждает об экономических ударах.

3. Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус или нет. Пока ответа на этот вопрос нет в принципе.

Но, к сожалению, сейчас появится масса слухов и инсинуаций. Поэтому, соблюдайте здравый смысл. Ведь уже сейчас, десятки экспертов распространяют измену на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским. И это только начало.