Пасхальное перемирие и перспективы бурения Трампа в Украине

Второй раунд переговоров в Эр-Рияде 12 марта будет разбором домашнего задания, выданного США 18 февраля кремлёвцам. Поведение кремлёвцев и Трампа показывает – на данный момент Москва не хочет его выполнять. Поэтому из трёх вариантов итогов этого раунда – стороны договорятся или категорически не договорятся, наиболее вероятен третий – переговоры будут перенесены и в конце марта будет третий раунд.

Позиция Трампа, отчасти приоткрытая им 6 марта, – заключение в промежутке между 20 апреля и 7-8 мая перемирия на полгода и начало с осени больших переговоров с целью выйти на окончательный мирный договор. Полугодичное перемирие с прекращением огня подразумевает проведение за это время президентских выборов в Украине и РФ с уходом Зеленского и "путина". Это упростит процесс последующих переговоров. Келлог говорит, что Стамбульское соглашение неприемлемо как матрица для мирного договора. Уиткофф, ведущий переговоры с кремлёвцами, дипломатично говорит, пока ещё можете носиться с ним. Но подразумевает, после закрытия бренда "путин" в кремле забудут о Стамбульском соглашении.

Позиция кремлёвцев на данный момент – минимально короткое перемирие в указанные даты и быстрое подписание договора на основе Стамбульского соглашения, на которое они навешивают Украине язык, церковь и маленькую армию без дальнобойных пушек и ракет. Просроченный Зеленский их уже не смущает, а из миротворцев в Украине они согласны только на китайцев. Снятие бренда "путин" в таком контексте они не считают для себя обязательным и ставят в зависимость от последующих своих отношений с США и ЕС. Де-факто, от скорости снятия санкций. Для кремлёвцев "путин" это уже предмет обмена на санкции, или карта, как сказал бы Трамп.

Таким образом, единственной точкой пересечения является временное прекращение огня, срок которого в Москве и в Вашингтоне видят по-разному, но его дата устраивает обе стороны. Пока это очевидный максимум, которого реально может добиться от них Трамп. Поэтому вполне вероятно, что после третьего раунда в Эр-Рияде соглашение о месячном перемирии будет достигнуто. Макрон и Стармер тоже не просто так говорят о перемирии в один месяц. На более короткий срок назначать перемирие не имеет смысла, а так есть вероятность, что за месяц произойдут некие подвижки в сторону основательных переговоров, и это позволит продлить его.

Вероятность того, что команда Трампа принудит кремлёвцев к пасхальному перемирию почти 100%. Трамп от любезностей перешёл 7 марта уже к угрозе адскими санкциями РФ в банковской и других сферах, если кремлёвцы не подпишут перемирие. После угроз он перейдёт к действиям и начнёт бурить по-настоящему. Бурить у Трамп есть чем. В кремле это знают, и вряд ли захотят в данный момент испытывать терпение Трампа, тем более что перемирие на месяц кремлёвцам тоже выгодно по имиджевым причинам.

Но возникает вопрос, а что после месячного перемирия, и он не имеет однозначного ответа.

Кремлёвцы будут пытаться выскочить из схемы Трампа и постараются всё переиграть. Для этого они активизировали бомбардировки городов Украины и 7 марта ударили по газотранспортной систем в Тернопольской области. На Москве так заведено, разбить посуду, перед тем как сесть пить мировую. По этой же причине начали наступление на Суджу. Кремлёвцев долго устраивало расположение ВСУ в Судже в качестве иллюстрации их тезиса – Украина напала на РФ. Но этот нарратив не сработал и теперь кремлёвцы сами не знают, что лучше – отбить Суджу или обменять. Как обычно, ставят на оба варианта, и поэтому гонят на Суджу не полки, а батальоны.

Одновременно создают точки напряжения в других странах, помимо Украины.

В том числе в Сирии в союзе с Израилем. В частности, они устроили 6 марта мятеж асадистов в прибрежной Латакии, населённой преимущественно алавитами. Там, где войска РФ всё ещё удерживают две военные базы. Как результат, 6 марта на авиабазе Хмеймим что-то у них горело. Мятеж провалился уже на следующий день – алавиты его не поддержали. Но это не помешало израильскому военному министру Кацу выступить с заявлением в стиле советской пропаганды – "маски сброшены, Джулани устроил резню алавитам". До этого он требовал от правительства Сирии вывода войск с юга страны.

Случайно или намеренно, но Израиль спалили сирийские курды. Главнокомандующий их отрядами генерал Мазлум Абди в день мятежа заявил, что примет поддержку Израиля. При этом курдские отряды с 6 по 8 марта никаких военных действий против сирийской армии не предприняли. Зато спецслужбы Израиля сами ярко спались, организовав 6 марта демонстрацию в Эс-Сувейде, главном городе друзов, против правительства Аль-Шараа с портретами Мовафака Тарифа, одного из духовных лидеров друзов, живущего в Израиле.

В Иране посмотрели на эти потуги Израиля и РФ в Сирии и глубокомысленно заявили в день мятежа, что они не будут спешить устанавливать отношения с правительством Аль-Шараа. Нетаньяху хочет расчленить Сирию, рашисты хотят принудить сирийцев оставить им две военные базы, а иранская теократия не против поучаствовать в процессе в своих интересах. Занятная получается ось Москва – Тегеран – Иерусалим. Интересно, сколько государств можно создать на месте Израиля по религиозным признакам, не забыв при этом неортодоксальных иудеев, к которым принадлежит и Нетаньяху, а также атеистов, и тех, кто считает, что древние боги – это инопланетяне.

В своём партнёрстве с Нетаньяху кремлёвцы не хотят ограничиваться Сирией и жаждут от него активизации в Украине. Поэтому за день до мятежа мидовская Маша пристала к главе МИД Израиля Гидеону Саару с вопросом, почему он не осуждает переименование в Киеве Московского проспекта в имени Степана Бандеры. Саар пообещал проверить факт и если что, то обязательно осудить. Тонкий еврейский юмор – переименование произошло 10 лет назад.

Сирия – не единственная точка натяжения, которую Москва создаёт, чтобы выскочить из схемы Трампа. За два дня до яркого обращения Макрона к нации перед саммитом ЕС в Брюсселе военный самолёт РФ зачем-то пошёл на перехват французского самолёта над Средиземным морем. Похоже, для Макрона это стало одним из источников вдохновения.

Речь Макрона вдохновила и Марин Ле Пэн, заявившую, что она поддержит отправку миротворческих войск в Украину, но при условии, что они не будут участвовать в боевых действиях. В результате "Народный фронт" с неокоммунистами оказался в неудобном положении, поскольку после сцены в Овальном кабинете одобрять убийства украинцев армией РФ – это верх политического неблагоразумия. Даже сенатор-социалист Берни Сандерс, в 2016 г. конкурировавший с Хиллари Клинтон на праймериз, принёс в Сенат резолюцию, осуждающую "путина".

Подобные резолюции принесли и ещё четыре сенатора-демократа, но республиканцы всех их провалили, заявив, что резолюциями войну не остановишь и "путина" не убьёшь. Позиция республиканцев – не мешайте Трампу махать пряником, очередь кнута ещё не пришла, а если вы такие умные, то почему не скрутили "путина" за три года.

Отсутствие соглашения с Украиной по металлам тоже мешает Трампу достать ещё одну козырную карту из рукава. Если соглашение будет подписано, то буровые компании США получат лицензии от украинского Кабмина на проведение геологоразведочных работ. В том числе на поиски лития в оккупированном Шевченково на линии фронта. Бурильщики из США, например, для добычи и транспортировки урана в Нигере, привлекали частные военные компании.

Поэтому можно представить ситуацию, приходят в Шевченково геологи и техасские рейнджеры, а там какие-то придурки с двуглавым орлом ковыряются в земле без лицензии. Дальше будет как в голливудских вестернах – рейнжеры начнут зачищать места бурения от захватчиков. Войной США с РФ назвать это нельзя и поднимать вопрос о статье 5 устава НАТО необязательно. Трамп может скопировать схему Москвы, которая до 2022 г. орала, что на востоке Украины российских войск нет и там работаю лишь транснациональные ЧВК, зарегистрированные где-то в Мандалае.

Но Трамп не может запустить эту схему пока у него не будет в папочке соглашение о совместной добыче руд с Украиной и лицензий Кабмина на работу буровых компаний из США. После сцены в Овальном кабинете прошла неделя, а соглашения всё нет. Притом, что на Банковой сделали вид, что всё поняли и исправляют ошибку.